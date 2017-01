Bilan jeux vidéo 2016 : la réalité virtuelle séduit, Nintendo et PlayStation en forme

PlayStation domine le marché

Resident Evil et Batman en VR !

Nintendo en forme

Le gameplay en monde « ouvert » cartonne

Modifié le 02/01/2017 à 12h30

... Les classiques des jeux vidéo ont du succès cette année. Si 2016 est marquée par l'arrivée du célèbre plombier au chapeau rouge sur iOS et l'univers Pokémon sur 3DS, on compte également le nouveau jeuparmi les réussites. Sans oublier,sur PS4 qui a encore fait l'unanimité cette année. Le jeu de football a pulvérisé les chiffres de ventes devantLa PlayStation 4 règne parmi les différentes consoles de jeux présentes sur le marché du jeu vidéo. Début décembre, Sony a annoncé avoir vendu plus de 50 millions d'exemplaires depuis la commercialisation il y a trois ans (toutes générations confondues). A titre de comparaison, Microsoft a vendu plus de 22 millions de Xbox One. Nintendo occupe la troisième place avec 13 millions.En comptant sur la sortie deou encore, Sony Interactive Entertainment a réussi à dépasser les 350 millions de jeux vendus. Désormais, l'entreprise japonaise dirigée par Andrew House, pourra compter sur l'arrivée de la réalité virtuelle avec le casque PlayStation VR. Au prix de 400 euros, cette nouvelle technologie permet au joueur de vivre une expérience en immersion au sein des graphismes du jeu. Disponible à la vente depuis le 13 octobre 2016, il marque le tournant vers le développement d'une nouvelle expérience pour le joueur.Pour l'entrée dans le marché du casque PlayStation VR, Sony a annoncé que le prochainsera développé en réalité virtuelle. Le studio japonais Capcom a diffusé une démo avant sa sortie le 24 janvier 2017. Outre le septième épisode deest également compatible avec la réalité virtuelle. Cette expérience immersive dans la peau du chevalier noir emmène le joueur dans une nouvelle expérience visuelle avec uninchangé.Pokémon a bien boosté les ventes de Nintendo. La firme japonaise réalisé le meilleur lancement de l'histoire de Nintendo en forme avec la sortie desur 2DS et 3DS. Le jeu a été vendu à plus de 425 000 exemplaires lors de la première semaine de commercialisation. Un succès qu'on peut lier à l'applicationdéveloppée en réalité augmentée. Les aventures du dresseur Sacha sont encore d'actualité. L'objectif reste inchangée : «». Le joueur peut désormais consacrer son quotidien de la réalité à la chasse de créatures dans le paysage.Nintendo a récemment dévoilé une version de Mario sur iPhone.propose 24 stages inédits et un mode défi. Le joueur a la possibilité de créer son royaume avec le mode édition. Cinq jours après son lancement sur l'Apple Store, Nintendo totalise plus de 25 millions de téléchargement. Lancé le 15 décembre, le jeu réalise un meilleur démarrage que les autres jeux mobiles tels que Clash of Clans Les jeux proposant des mondes ouverts sont très plébiscités cette année. Dans la même lignée queou, les développeurs deont décidé de faire vivre une expérience en monde totalement ouvert. Le jeu, qui devrait sortir en 2017, n'a pas encore de date de sortie fixée. Dans le dernier, les équipes Square Enix ont misé sur des combats dynamiques dans un monde ouvert. Intitulé, le jeu de rôle japonais glisse le joueur dans la peau de Noctis, le prince héritier du royaume (voir).A noter,, qui figurait dans le top des ventes cette année, aurait été vendu à plus de 70 000 millions d'exemplaires. Selon certains sites spécialisés,serait le plus vendu de l'histoire en Grande-Bretagne. Les performances marquent bien la réussite du jeu éditée par Rockstar Games.