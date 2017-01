Postal : 20 ans après, le code source en libre accès

Postal : le code source publié en licence GNU

Une version Postal pour Dreamcast ?

Modifié le 02/01/2017 à 10h31

et sa suite,, sont toutefois revenus sur le devant de la scène lorsque le studio Destructive Creations a sorti, en 2015, le jeufortement inspiré de Postal (ce qui n'a pas manqué d'être une critique faite par la presse spécialisée et certains joueurs).Le jeuest sorti en 1997, il y a donc une vingtaine d'année. La suite,, date de 2003, tandis qu'une version remastérisée du premier jeu, appelée, est sortie en 2016 sur PC et est prévue pour 2017 sur PlayStation 4. Pour tous, le principe du jeu est assez simple : vous incarnez un psychopathe qui décide de faire un carnage.Devenu culte,a marqué une génération entière de joueurs et le studio qui l'a créé, Running With Scissors (expression qui en anglais signifie « faire quelque chose de fou et dangereux »), a décidé de faire un cadeau à ces joueurs : le code source dea été publié en licence libre GNU sur Bitbucket et Github Les fans du jeu pourront donc s'amuser à fouiller les dossiers et les fichiers du code source original de, ce qui ne manquera probablement pas de donner des idées à certains. De nouvelles versions de, gratuites, pourraient ainsi voir le jour dans les années à venir, puisque la licence GNU permet la modification et la distribution.D'ailleurs, le studio Running With Scissors lance un défi aux plus doués de ses fans : il aimerait quesoit adapté pour la console de SEGA Dreamcast. Pour une raison toute simple :