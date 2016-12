Après la NES mini, une SNES mini en préparation ?

Une Super NES mini pour 2017 ?

Vers une collection de consoles rétros chez Nintendo ?

Modifié le 27/12/2016 à 14h56

Le succès commercial de la NES (Nintendo Entertainment System) mini a dépassé les attentes de Nintendo ! La rupture de stock a été quasiment immédiate et les ventes auraient même déjà dépassé celles de la dernière console du groupe, la Wii U. Nintendo a vendu autant de NES mini en un mois que de Wii U en six mois.Alors que de nombreux fans attendent de recevoir ou pouvoir commander leur version de la NES mini, vendue 59 euros, Nintendo pourrait déjà être en train de réfléchir à la suite des événements. En effet, les jeux rétro sont devenus une véritable mode chez les joueurs. La Super NES (ou SNES) pourrait donc recevoir le même traitement que sa grande sœur, peut-être pour Noël 2017 (la date sortie de la NES mini avait clairement pour but de la retrouver sous le sapin).Ce qui permet de le penser : c'est le dépôt, le 5 décembre 2016, d'une nouvelle marque au Japon de la part de Nintendo. Cette nouvelle marque concerne la manette de la SNES et ne semble donc pas avoir de rapport avec une nouvelle manette. On connaît déjà le nom de la prochaine console de Nintendo, elle s'appellera Switch.Ce dépôt de marque a de quoi laisser rêveurs les joueurs fans de rétro-gaming mais il va falloir se calmer un peu : rien ne prouve, à ce stade, que Nintendo a réellement l'intention de créer une série de consoles rétros et de rééditer ainsi tous ses succès, de la NES à la GameCube en passant par la Nintendo 64.Mais le succès de la NES mini a été tel que tout est possible. D'autant plus que la sortie, en 2016, de cette réédition ne répondait à aucun anniversaire : la Famicon est sortie en 1983 au Japon, la NES en 1985 aux Etats-Unis et en 1987 en Europe. L'année 2016 ne marquait donc pas les 30 ans de l'une ou l'autre des versions de la première console de salon de Nintendo.