Les soldes d’hiver arrivent sur Steam et Origin

Les soldes de Steam : un rendez-vous incontournable

Origin lance également ses soldes

Modifié le 23/12/2016 à 15h40

Depuis le 22 décembre 2016 sur Steam et le 23 décembre 2016 sur Origin, de nombreux titres bien connus des joueurs sont disponibles à prix cassés. Comme toujours, on peut trouver des jeux en promotion, avec des baisses de prix pouvant atteindre 75 % sur de grosses franchises à succès.La plateforme Steam, sur laquelle de nombreux éditeurs, des grands studios aux petits studios indépendants, proposent leurs titres, a lancé cette année encore ses soldes d'hiver. Elles ont commencé le 22 décembre 2016 et se poursuivront durant toutes les vacances de Noël, jusqu'au 2 janvier 2017. L'occasion, pour les joueurs, de faire chauffer leur carte bleue.On trouve ainsi de gros succès de l'année 2016 à prix cassé comme The Division d'Ubisoft à 25 euros au lieu de 50 euros, ainsi que le season pass à 20 euros au lieu de 40 euros. GTA V, le dernier titre de la saga, affiche le prix de 30 euros, tout comme The Witcher 3 Game of the year edition. Sans compter, bien évidemment, des réductions jusqu'à 75 % sur des titres moins récents, mais qui n'en sont pas moins des classiques du jeu vidéo.Si les soldes Steam sont les plus prisées, la plateforme a pris l'habitude de casser les prix de manière assez régulière, avec des promotions hebdomadaires et des « week-end éditeur ». La plateforme Origin, en revanche, a moins l'habitude de faire des promotions et les joueurs pourront donc profiter de cette occasion pour se procurer quelques titres.Ainsi, Star Wars Battlefront affiche le prix de 9,99 euros, tandis que Battlefield 1 est proposé à 35,99 euros. Sur Origin aussi les promotions peuvent atteindre 75 % du prix initial du jeu. A noter que les soldes sur Origin dureront plus longtemps : jusqu'au 12 janvier 2017. Et les amateurs de course trouveront le dernier Need for Speed à 9,99 euros !