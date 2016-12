Crytek annonce la fermeture de 5 studios

Les salaires payés en retard depuis mai 2016

5 studios Crytek au bord de la fermeture

Modifié le 22/12/2016 à 17h05

Crytek aura mis plusieurs mois à confirmer avoir des problèmes financiers malgré plusieurs indices. Au final, le groupe a dû se résoudre à regarder la réalité telle quelle et à prendre des décisions drastiques pour ne pas couler définitivement.Crytek est de nouveau au centre de problèmes financiers majeurs : les employés s'en sont plaints à la presse début décembre 2016, ce qui ne manque pas de rappeler les problèmes que le même studio avait déjà connus en 2014. Les salaires, notamment, semblent être arrivés avec du retard depuis plusieurs mois à partir de mai 2016.En 2014, les équipes s'étaient déjà réduites, mais Crytek ne semble pas avoir été en mesure de rebondir : désormais, il a annoncé qu'il allait devoir fermer des studios et donc licencier, pour réduire ses coûts et pouvoir continuer ses projets et le développement de son moteur Cryengine, sur lequel il compte pour remonter la pente.Alors que certains salariés se plaignent de ne pas encore avoir reçu, en décembre 2016, leur salaire d'octobre 2016, Crytek avoue l'échec et annonce la fermeture de 5 studios dans le monde. Les studios de Budapest, Séoul, Shanghai et Sofia seront donc fermés par le groupe et celui d'Istanbul pourrait l'être également. Seuls subsisteront les studios de Kiev et de Francfort, qui concentrent la majeure partie des employés.C'est donc avec près 570 employés (les studios dont la fermeture a été annoncée emploient 160 personnes sur les 730 de Crytek) que le développeur va continuer à développer le Cryengine, ainsi que des jeux-vidéo « premium ».