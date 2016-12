Les jeux vidéo pour se divertir à Noël

Super Mario Run (iPhone)

Nintendo frappe un grand coup avec la sortie du softsur iOS. Le plombier au chapeau rouge, qui connaît autant l'aventure que le karting, est mis en scène à travers 24 stages inédits dans 6 mondes différents. L'histoire est inchangée : Mario doit sauver la princesse Peach des griffes de Bowser. Pour réussir cette mission, il devra explorer des souterrains et des châteaux. Après le Tour des mondes, le joueur aura la possibilité d'affronter des amis ou des joueurs en ligne avec les défis Toad. Enfin, petite nouveauté, un mode éditeur permet de construire son propre royaume avec des bâtiments et des éléments obtenus grâce aux défis.est plutôt réussi aux regards des graphismes en haute définition dignes des versions sur DS. Seul inconvénient, le jeu, disponible dès le 15 décembre, comporte une version démo et une version complète (au prix de 9,99 euros).Déjà disponible sur WiiU depuis 2015, le jeu Super Mario Maker a débarqué sur la 3DS, la console portable de Nintendo. Dans cette version créative, le joueur peut faire preuve de son imagination pour créer son propre décor. On peut choisir différents ennemis, blocs, bonus et les incorporer dans la partie. Un mode Défi propose également une série de niveaux de démonstration pour savoir ce qu'il est possible de faire dans un niveau de Mario.Bien que l'interface soit plus petite que sur la Wii, cette version de Mario ne perd pas son charme. Un mode partage est possible avec StreetPass, le réseau local de la 3DS. On peut avoir accès aux millions de niveaux créés par les autres joueurs. Le mode « Défi des 100 Marios » garantie cent vies pour tenter de réussir à passer une série de niveaux conçus par la communauté. L'absence du partage en ligne est un point inconvénient de cette version spéciale pour la 3DS. Un petit détail qui nous empêche pas de s'occuper pendant plusieurs heures.Les amateurs de sensation extrême embarqueront en pleine montagne pour pratiquer le ski, le snowboard, le parapente et le wingsuit. Disponible en mode solo ou mode multi-joueurs, Steep est inspiré de la chaîne de montagne des Alpes. Conçu dans le petit studio Ubisoft à Annecy, ce jeu ne comporte pas de mode histoire. Le directeur créatif Igor Manceau a expliqué que Steep s'appuie sur une vraie tendance. «", a-t-il souligné à nos confrères de LCI. A savoir, le skieur freestyle Kevin Rolland et les équipes de France de snowboard ont participé à l'élaboration du jeu à travers des conseils et des séances de motion capture.Ce très bon jeu de partage et challenge, qui s'accorde bien avec ce début de saison hivernale, est interdit au moins de 12 ans. Si vous aimez l'univers des montagnes alpines, les graphismes ne vont pas vous décevoir.La franchise Final Fantasy dévoile son dernier opus attendu depuis plusieurs années par les fans (voir à ce sujet). Dans ce jeu, le joueur se glisse dans la peau de Noctis, prince du royaume. Il doit quitter sa terre natale pour aller signer un traité de paix afin d'éviter la guerre et se marier avec la princesse Luna. Pour ce nouveau voyage plein d'action et d'aventure, Noctis est accompagné par trois amis Gladiolus, Prompto et Ignis. A travers cette longue quête, ils devront s'accaparer des pouvoirs de sa lignée afin de vaincre l'empire de Nilfheim. Inspiré des univers japonais, le studio de création a repris des éléments de la saga Final Fantasy : les invocations, le déplacement à dos de chocobo et des éléments déjà existants dans son scénario.La production du jeu de rôle a été ponctuée par des changements de titres à plusieurs reprises (Final Fantasy Versus XIII à FF XV). Si on peut souligner quelques bugs et imprécision, cette nouvelle formule propose un gameplay « open-world » très intéressant pour les nouveaux accrocheurs de la franchise. Ceux qui pensent retrouver un jeu type GTA risquent d'afficher une déception. Côté combats, le studio mise sur un système actif et un autre plus « stratégique » qui permet aux joueurs de réfléchir aux options. A savoir, les joueurs ont la possibilité de faire des personnalisations au fil de l'évolution de l'histoire.Trois ans après la sortie du troisième opus, l'éditeur japonais Capcom a sorti un nouveau Dead Rising. Dans ce jeu, le journaliste Franck West effectue son retour pour contrer l'épidémie de zombies. La ville de Willamette est encore une fois la victime d'une horde de créatures. Avec ses dialogues originaux et l'humour piquant du reporter, la saga Dead Rising est très divertissante. La majorité des événements se déroule dans un centre commercial de la ville. Pour progresser dans la mission, l'aventure est rythmée par des scènes d'investigation. Le joueur débloque des options et des bonus comme des armes « combo ».Le jeu est très dynamique et fluide. S'il est bien évidemment possible de faire une campagne solo, Dead Rising 4 s'apprécie également en mode multi-joueur à 4 simultanément. Le scénario humoristique est un des atouts de cette nouvelle version de Dead Rising développée par Capcom. Le héros Franck peut même réaliser des selfies dans la campagne.Attendu depuis 2007, The Last Guardian s'affiche comme la suite de Ico sorti en 2001, Shadow of the Colossus sorti en 2005. Ce troisième titre signé par le créateur japonais Fumito Ueda raconte le périple d'un jeune garçon qui se lie d'affection pour Trico, une grande créature aux allures d'aigle et de chat. Ensemble, ils tenteront de s'échapper d'une étrange citadelle remplie de pièges et d'énigmes en tout genre. Sans présence de danger, Trico est de nature très distraite et n'écoute qu'à moitié les ordres formulés par le petit héros.Cette nouvelle production reprend plusieurs mécaniques des jeux d'aventure comme Legend of Zelda (leviers à actionner, échelles à escalader, porte à déverrouiller ...). Le créateur a insisté sur le côté artistique pour donner une impression de mélange entre la réalité et le décor imaginaire. Si vous appréciez les épopées fantastiques, ce jeu est susceptible de vous plaire. The Last Guardian mise beaucoup sur la narration et l'exploration en équipe avec l'enfant et la créature. Trico forme un personnage très affectueux à l'image des dessins animés japonais.