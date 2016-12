Nintendo : le premier parc d’attractions ouvrira en 2020

Un parc à thème sur l'univers de Nintendo

Une ouverture pour les JO 2020 de Tokyo ?

Modifié le 13/12/2016 à 13h26

Si Nintendo va avoir du travail pour lancer la Switch , qui doit faire oublier l'échec commercial de la Wii U, le groupe a compris que capitaliser sur, avec Pokémon Go , et sur, avec le premier jeux vidéo sur mobile, a du bon (voir Super Mario Run sur iOS ).Le projet est dans les cartons depuis des années, mais il semble qu'il sera de plus en plus une réalité : le premier parc à thème sur le monde deverra donc bien le jour et il a désormais un nom : Super Nintendo World. Un nom qui en dit long sur ce qui pourrait devenir une attraction majeure, capable de concurrencer Disneyland.Pour ce parc à thème, secteur dans lequel Nintendo fait ses premiers pas, le géant japonais s'est associé avec Universal Parks & Resorts, qui est loin d'être à son coup d'essai. Le groupe américain détient plusieurs parcs d'attractions dans le monde, dont un à Osaka, au Japon. C'est au sein de ce complexe que naîtra le parc Nintendo.Le projet est pharaonique : le coût estimé pour la création du parc est de 407 millions d'euros, si ce n'est plus (50 milliards de yens). L'ouverture est donc un moment crucial et Nintendo compte bien profiter du grand événement à venir au Japon : les Jeux Olympiques. L'occasion pour des centaines de milliers de touristes de débarquer sur l'île, principalement à Tokyo, mais également dans les autres villes hôtes dont Osaka fera partie.Nintendo et Universal comptent donc ouvrir le Super Nintendo World à cette occasion, soit dans un peu plus de trois ans. Et pour ceux qui ne pourraient pas se rendre au Japon, pas de panique : deux autres parcs sont déjà prévus à Orlando et Hollywood, là-même où se situent deux autres parcs Universal Studios.