PS4 : 50 millions de consoles vendues dans le monde

Les ventes de Noël et du Black Friday boostent la PS4

Plus de 350 millions de jeux vendus

Modifié le 08/12/2016 à 18h18

Le 4 décembre 2016, selon un communiqué de presse envoyé le 7 décembre 2016 aux rédactions par Sony, la dernière console du groupe japonais a de nouveau franchi un cap : celui des 50 millions d'unités vendues.La dernière fois que Sony s'était vanté du succès de sa dernière console, c'était en avril 2016 : la PS4 s'était alors vendue à 40 millions d'exemplaires, ce qui est loin d'être peu pour une console sortie depuis moins de 3 ans (le 29 novembre 2013 en Europe, le 15 novembre 2013 au Japon et aux Etats-Unis). La PS4 vient donc de souffler ses trois premières bougies.Pour l'occasion, elle s'offre, avec quelques semaines de retard, un nouveau palier de ventes : celui des 50 millions. C'est le nombre de PS4 vendues dans le monde, selon Sony, au 4 décembre 2016, quelques semaines avant Noël. Pour le géant japonais, il ne fait aucun doute que les ventes ont été boostées par les sorties des PS4 Slim et Pro et par les promotions du Black Friday Si la PS4 est encore loin de battre les records des générations précédentes, 100 millions d'unités pour la PS1 et 150 millions pour la PS2 (mais seulement 90 millions pour la PS3 au deuxième trimestre 2016), Sony ne peut que se féliciter. D'autant plus que les ventes s'accompagnent aussi des ventes de jeux vidéo.De ce côté, la PS4 fait fort : depuis sa sortie, près de 369,6 millions de jeux ont été achetés par les joueurs, soit presque 7,5 jeux par console.