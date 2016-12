The Last Guardian : chronologie d’un jeu repoussé à de multiples reprises

Résurrection sur PlayStation en 2016

Un lancement décalé à décembre

Modifié le 05/12/2016 à 16h56

Le mercredi 7 décembre,se dévoile sur PlayStation 4. En développement par la Team ICO depuis 2007 sur PlayStation 3, le jeu a été repensé pour la dernière génération de console. Après cette longue attente, les créateurs ont à nouveau retardé le lancement defixé le 25 octobre dernier. Retour sur les différents contretemps connus par le créateur.Annoncé au départ pour PlayStation 3 lors de l'E3 2009, le projet Tricot s'affiche comme le troisième opus de la trilogie démarré en 2001 avec Ico. Sony avait diffusé un premierpour donner un aperçu.Après une confirmation au Tokyo Game Show, le créateur Fumito Ueda n'a plus donné de signal aux fans. Plusieurs informations circulent sur les difficultés rencontrées par le développeur. Absent lors de l'E3 2012, Shuhei Yoshida, patron de Sony Worldwide Studios, a justifié cette longue attente danse une interview accordée à Eurogamer. «», expliquait-il.Fumito Ueda, le créateur japonais, reste très optimiste. Lors de l'E3 2013, un court extrait est partagé. Puis, le développeur ne donne pas de nouvelles, laissant place à des incertitudes. Tout commequi devait sortir sur PlayStation 3, le jeu d'aventure sera finalement été planifié pour PlayStation 4.Lors de l'E3 2015,effectuait son retour sur les devants de la scène. Le développeur fixe une date en octobre. Une nouvelle séquence sur le gameplay et un trailer sont diffusés pour faire patienter les fans. Le constructeur japonais Sony a créé l'événement avec une nouvelle vidéo à l'occasion du Tokyo Game Show 2016. On peut voir que les graphiques ont été modifiés, la qualité visuelle est plus affinée.Le vendredi 21 octobre, Jun Yoshino, le producteur du jeu, avait annoncé que le développement est terminé sur Twitter avant de supprimer sa publication. Bien que le président de Sony confirme cette information, la date de sortie sera repoussée au 7 décembre pour effectuer les dernières modifications.Shuhei Yoshida, président de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, s'est expliqué sur ce changement de date de sortie dans le blog PlayStation. «», a-t-il affirmé. A noter, le jeu sortira le 6 décembre en Amérique du Nord et le 9 décembre au Royaume-Uni et en l'Irlande.Le créateur Fumito Ueda est revenu à plusieurs reprises sur l'avancement de son dernier projet. Dans une interview pour Eurogamer, il a reconnu que «», a-t-il ajouté. Ce travail difficile aura duré plus de sept ans pour arriver à son aboutissement. Dans une lettre ouverte, Fumito Ueda partage sa joie d'avoir achevé ce projet : «».