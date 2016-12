Les jeux vidéo à ne pas rater en décembre

Final Fantasy XV

The Last Guardian

Super Mario Run

Space Hulk Deathwing

Dead Rising 4

Steep

The Walking Dead : The Telltale Series - A New Frontier

Super Mario Maker

Développé et édité par Square-Enix,, nommé initialement, rassemble les éléments typiques de la saga : chocobos, moogles, cactuars, béhémoths, armes massives, invocations... Dans cet emblématique jeu de rôle (RPG), le joueur incarne le prince Noctis, héritier du trône. Dans le monde d'Eos, il doit libérer son peuple envahi par l'Empire Niflheim et reprendre le contrôle. Le jeu a été pensé pour les joueurs expérimentés de la licence et pour les novices. De nouveaux mini-jeux ont été ajoutés pour se reposer avant et après les combats.Disponible depuis le 29 novembre (Xbox One, PlayStation 4) - 69,90 euros.Après avoir été annoncé en 2009 à l'E3, le jeua connu plusieurs années de retard. Initialement prévu sur PS3, la nouvelle création de Fumito Ueda débarquera finalement sur PS4. Le Japan Studio a misé sur unen immersion dans un univers imaginaire. En plein milieu d'anciennes ruines, le joueur contrôle un jeune garçon perdu qui fait la connaissance de Trico, une grande créature aux allures d'oiseau. L'objectif est de gagner la confiance de l'animal pour avancer dans l'aventure.Disponible dès le 7 décembre, (PlayStation 4) - 59,90 euros ou 129,90 euros en éditionClassique du jeu vidéo chez Nintendo, Mario s'apprête à faire son entrée dans l'App Store au mois de décembre. Une nouvelle version digne des versions précédentes sur Wii. L'application proposera un échantillon gratuit pour les personnes encore indécises concernant l'achat. On peut retrouver tous les éléments qui ont fait le succès du plombier au chapeau rouge : les champignons, les tuyaux, les pièces jaunes, les Goombas, les Koopas le personnage de Bowser... A ce jour, aucune date de sortie sur Android n'est encore annoncée.Disponible le 15 décembre sur iOS (iPhone et iPad) - 9,99 euros.Ce jeu de tir, qui se déroule dans l'univers des, met en scène un Archiviste de la 1re Compagnie des Dark Angels, la Deathwing, s'attaquant aux nombreux Genestealers. Pour faire face à l'infection du(une masse de débris spatiaux et de vaisseaux en ruine) appelé Olethros, le joueur devra agir à bon escient avec son armurerie. Equipés d'un Storm Bolter dans une main et l'Epée de Force dans l'autre, les joueurs pourront également utiliser des pouvoirs psychiques. Plusieurs modes de jouabilité sont disponibles : en campagne solo ou en coopération (4 joueurs maximum). Pour faire patienter les fans, Focus Home Interactive et Streum On Studio ont partagé une vidéo delongue de 17 minutes, en ligne depuis le 20 novembre.Disponible dès le 9 décembre 2016 sur PC (en 2017 sur PS4 et Xbox One) - 33,99 euros.Edité par Microsoft, le quatrième chapitre demarque le retour du journaliste Franck West dans un monde ouvert peuplé de méchants et nombreux zombies. Avec la fonctionnalité multi-joueurs en coop à 4 joueurs, organisez une stratégie pour sauver le Willamette Memorial Megaplex Mall dans une ville du Colorado. Dans la quête, le personnage doit porter un exosquelette pour bénéficier de poings puissants. Pour assurer sa survie face à la horde de zombie, le joueur pourra changer d'armes et faire un choix entre plusieurs véhicules.Disponible dès le 6 décembre, (Xbox One et PC Windows 10) - 49 euros.Ubisoft Annecy marque un grand coup avec la sortie de ce jeu de la glisse. Au cœur des Alpes, vivez l'expérience d'une compétition à skis, en, enet en parapente. Le joueur a le choix entre deux modes : en solo ou multi-joueurs. Il y a également une fonctionnalité « tracé » pour enregistrer et partager les meilleurs cascades. Une extension sera proposée par l'éditeur pour ajouter le Massif de l'Alaska. Les amoureux de la montagne seront servis avec ce jeu de sport extrême aux graphismes très réalistes.Disponible dès le 2 décembre (Microsoft Windows, PlayStation 4 et Xbox One) - 54,99 euros.Très attendu par les fans de la série TV, le troisième épisode dese dévoile. Nous pourrons retrouver Clémentine accompagnée d'un nouveau personnage, Javier. L'affiche dévoilée lors de la Comic Con de San Diego a attiré l'attention du public. Annoncé pour le mois de novembre, le jeu lancé par Telltale Games aura finalement été repoussé d'un mois. A noter, il faudra attendre février 2017 pour trouver des versions PS4 et Xbox One en magasin.Disponible dès le 20 décembre (PC, Xbox One, Xbox 360, PS4, PS3, iOS et Android).Déjà présent sur Wii U, le jeu va débarquer sur la Nintendo 3DS. Le joueur a la possibilité d'accéder au Défi Super Mario qui réunit de nombreux défis additionnels. La nouvelle aventure du plombier moustachu comporte six thèmes différents. Un mode «» est également présent.Disponible dès le 2 décembre (Nintendo 3DS et 2DS) - 39,99 euros.