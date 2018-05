La JBL Link Bar embarquera Google Assistant

Une place à prendre





Télécommande vocale

Modifié le 11/05/2018 à 15h54

Cette JBL Link Bar est le genre de produits hybrides que Google souhaite développer autour de Google Assistant.Les barres de son ont le vent en poupe. Peu gourmandes en place, polyvalentes pour le multimédia, connectables au smartphone, à l'ordinateur ou la télévision, elles cartonnent et se font une place sous nos écrans et dans nos salons. A l'occasion de la conférence Google I/O, JBL a présenté le premier modèle du genre intégrant en natif l'IA à commande vocale Google Assistant.Un projet qu'aurait pu envisager Google lui-même : le Google Home Max, l'enceinte intelligente format XXL de Google, ne peut pas, techniquement, faire fonction de barre de son connectée à un écran. Lavient donc s'installer dans une niche encore inoccupée.La JBL Link Bar est tout à la fois une box de streaming Android TV/Chromecast, une barre de son et une enceinte connectée. Équipée sur sa face supérieure de boutons de contrôle physique, dont une touche mute, elle peut aussi être pilotée à la voix par Google Assistant. La JBL Link Bar remplace donc avantageusement une enceinte Google Home.L'utilisateur prend le contrôle de son téléviseur d'un simpleet peut changer de chaîne, chercher un film, un replay, ou une vidéo sur YouTube. La JBL Link Bar permet donc de diffuser de la musique mais également de s'informer, par exemple, du temps qu'il fait - sans avoir besoin d'allumer l'écran. La JBL Link Bar l'allumera d'ailleurs d'elle-même si le contenu que vous lui commandez est une vidéo. Un appareil hybride donc, mais dont on ignore encore la date de sortie en France.