Top 5 des annonces de Google ayant marqué l'I/O 2018

1. Une IA qui téléphone pour vous et qui prend vos rendez-vous

2. Un vêtement, un objet, ou un restaurant vous plaît ? Scannez-le pour avoir des infos.

In a few weeks, a new Google Lens feature called style match will help you look up visually similar furniture and clothing, so you can find a look you like. #io18 pic.twitter.com/mH4HFFZLwH — Google (@Google) 8 mai 2018

3. Un nouvel OS, une nouvelle interface

4. Une IA qui diagnostique votre état de santé

5. La réalité augmentée dans Google Maps

Modifié le 09/05/2018 à 15h06

Voici les cinq annonces qui ont marqué la conférence I/O 2018 de Google.C'est sans doute l'annonce la plus marquante, celle sur l'IA qui est capable d'appeler à la place d'un utilisateur pour prendre un rendez-vous. Durant la conférence, Google a montré un exemple très convaincant, où l'on entend l'intelligence artificielle appeler. L'IA parle et répond avec aisance à la personne au bout de la ligne et peut même s'adapter à des situations plus complexes, comme l'illustre la démonstration. L'assistant intelligent de Google surprend donc avec sa facilité à reproduire une conversation normale et commence à remplir sa fonction d'assistant. Il faudra cependant patienter : comme souvent, cette fonctionnalité ne sera d'abord présente qu'en version anglophone.On n'en a pas fini avec l'intelligence artificielle de Google. Celui-ci annonce une nouvelle fonction pour le service Google Lens. Elle permet dans Google Photos, avec la caméra, d'obtenir des informations sur ce que l'on scanne avec le smartphone grâce à la technologie de reconnaissance. Cette fonction sera disponible dès la semaine prochaine sur les smartphones Google Pixel, Sony, OnePlus, LG, Motorola, Asus, Nokia et Xiaomi.Android P arrive pour cet automne, et il y a plein de nouveautés pour le système d'exploitation de Google . Mais arrêtons-nous sur une seule, l'interface, qui change pour se rapprocher de l'IOS d'Apple. En effet, les trois boutons en bas de l'écran vont disparaître pour faire place à un seul bouton central, qu'il faudra par exemple faire défiler sur la droite ou la gauche pour voir les applications en cours d'utilisation. Glisser son doigt vers le haut ou le bas permettra d'activer d'autres fonctionnalités.Après le Danois Corti et son intelligence artificielle qui peut reconnaître les arrêts cardiaques directement depuis le téléphone, cette fois, c'est l'IA de Google qui pourra sauver des vies. Grâce à une image de la rétine, l'IA peut savoir si vous avez un risque d'accident cardio-vasculaire.Google décide enfin de rajouter la réalité augmentée dans Maps. Il sera bientôt possible d'utiliser l'application avec la réalité augmentée. Des indications seront affichées à l'écran et se superposeront sur ce qui est filmé par la caméra du smartphone.Google pourrait même rajouter un petit renard en réalité augmentée, qui vous permettra de savoir vers où aller...