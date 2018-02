Google I/O 2018 aura lieu du 8 au 10 mai

I/O 2018 : Google renoue avec la tradition des énigmes

Android 9 : P comme Pineapple ?

Modifié le 13/02/2018 à 17h38

L'annonce des dates de la prochaine Google I/O a été faite via le compte Twitter officiel de Google pour développeurs Trois mois et demi nous séparent de la prochaine édition de Google I/O, mais les développeurs à travers le monde s'impatientent déjà de découvrir les nouveautés technologiques que Google a concoctées. Pas étonnant alors si les messages au sujet de cette conférence, subtilement communiqués par Google sous forme d'énigmes, aient été décryptés en l'espace de quelques heures sur Twitter. Cette année, il fallait résoudre un code binaire pour obtenir un lien menant sur le Google Maps Street View des bureaux de Google, où étaient disposés des indices.Google renoue donc avec la tradition, jouant sur l'essence de la culture des développeurs, qui consiste à résoudre des problèmes de logique en bidouillant du code. L'annonce officielle n'a pas tardé non plus : via le même compte Twitter, Google a confirmé, douze heures plus tard, que la prochaine Google I/O aurait lieu du 8 au 10 mai 2018.Via Twitter, Google fait également savoir que les ventes des entrées pour cette Google I/O débuteront le 22 février 2018 à 19h, heure de Paris, et dureront cinq jours. Tout comme les années précédentes, on peut s'attendre à ce qu'elles partent très vite. Et ce n'est pas étonnant : même si l'ensemble des présentations et autres événements ayant lieu sur scène sont retransmis en direct sur YouTube, être physiquement présent à une Google I/O permet de réseauter en face-à-face avec « la crème de la crème » des développeurs, des échanges qui permettent aux développeurs de se rencontrer pour travailler ensemble plus tard en s'appuyant sur leur complémentarité.Dans l'un des bureaux figurant sur le teasing Google Maps Street View, on peut apercevoir un gâteau à l'ananas (« pineapple » en anglais). Cela pourrait très bien être une allusion au possible nom de la prochaine version d'Android (Android P). Google aime en effet donner à chaque version d'Android un nom correspondant à un aliment sucré. Par le passé, nous avons par exemple connu Android Donut, Cupcake, Marshmallow, Nougat et Oreo, la dernière version en date.