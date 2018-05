Google Drive change de nom, prix en baisse

La formule gratuite à 15 Go maintenue

Partage et programme de fidélité

Modifié le 15/05/2018 à 11h05

Le déploiement dea commencé aux Etats-Unis, il démarrera d'ici quelques semaines en Europe et en France.Pour le service de stockage ende Google, la refonte est complète. La firme a décidé de rebaptiser les formules de Google Drive payantes,. Le service de base demeure et son nom reste inchangé, proposant gratuitement 15 Go d'espace de stockage à tous les possesseurs d'un compte Gmail.Outre leur changement de marque, les formules payantes voient quant à elles leurs tarifs baisser : la formule 100 Go démarre à 1,99 dollar par mois. Google introduit une nouvelle offre à 200 Go pour seulement 2,99 dollars/mois. Les abonnés à la formule 1 To vont voir leur espace doubler à 2 To pour un prix très raisonnable de 9,99 dollars/mois. Viennent ensuite des formules plus conséquentes aux tarifs inchangés : 10 To pour 99,99 dollars/mois, 20 To pour 199,99 dollars/ mois et 30 To pour 299,99 dollars/mois.Ces nouvelles offres prévoient pour tous les abonnés payants d'accéder, du moins aux Etats-Unis pour le moment, aux services et à l'assistance d'experts disponibles 24/7 par chat, email ou téléphone. Un service jusque-là réservé aux professionnels ayant souscrit un abonnement à la suite d'applications (messagerie, visio, stockage et partage de fichiers) G Suite.Autre nouveauté arrivant avec, une option jusque-là disponible uniquement pour les pros : le partage de l'espace de stockage avec un maximum de 5 personnes de sa famille. Il était temps : OneDrive chez Microsoft propose cette option de longue date. Google One centralisera vos fichiers actuellement stockés sur Drive, mais aussi Google Photos et Gmail. Une appli pour Android va voir le jour pour gérer vos dossiers. Google promet enfin un programme de fidélité avec des remises vers les offres mises en avant sur Google Search, et même des crédits à dépenser sur Google Play.