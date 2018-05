Et maintenant, Gmail écrit lui-même vos mails

L'IA comme sténo-dactylo

Modifié le 09/05/2018 à 11h29

L'IA apprendra à vous connaître en vous lisant pour cerner vos habitudes de langage.Ecrire des mails prend du temps... surtout quand ils sont systématiquement remplis de formules identiques ou approchantes. C'est donc pour alléger vos souffrances au clavier que Google a développé une nouvelle fonctionnalité baptisée Smart Compose.C'était un peu la surprise du chef de la Google I/O, alors que l'on pensait déjà connues toutes les innovations majeures de Gmail.va injecter une dose d'intelligence artificielle dans vos mails, en vous suggérant de manière automatique des formules ou des groupes de mots à mesure que vous rédigez.Le système fonctionne à la manière de la saisie prédictive et de la correction automatique présente dans vos smartphones, mais étendu à des phrases entières et plus seulement à des mots isolés. Si vous commencez par écrire une phrase du type : « Serais-tu d'accord d'aller faire les courses », Gmail suggérera une suite en gris clair ; par exemple de poursuivre avec « ce soir après ton travail ? » Si la suggestion ne vous convient pas, vous l'effacez d'une touche.Gmail vous fera des propositions le plus circonstanciées possible, selon votre historique avec la personne, vos habitudes, etc. Cela veut donc dire que Gmail vous lit pour mieux vous connaître. L'intérêt est grand pour les formules répétitives, sur lesquelles l'IA a moins de chances de se tromper sur ce que vous voulez dire.arrive dans les prochaines semaines pour le grand public. Pour l'activer, il faudra cocher le paramètre d'accès expérimental.