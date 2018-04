Gmail : une mystérieuse vague de spams se propage

Gmail : une déferlante de spams s'abat même sur les comptes les plus sécurisés

Unusual to see a (collective noun) of spam slip through Gmail like this.#markas #spam pic.twitter.com/LBT0ZGxe7J — Chris Iona (@chrisiona) April 22, 2018

Gmail : le problème des spams n'a pas encore été réglé

Modifié le 23/04/2018 à 10h44

Google n'a pas communiqué sur le nombre de comptes touchés par cette vague de spams. Toujours est-il que le phénomène relève de l'exceptionnel, Gmail étant connu pour ses algorithmes de filtrage particulièrement puissants.Ayant ouvert leur boîte mail dimanche 22 avril 2018, bon nombre d'utilisateurs de Gmail ont eu la surprise d'y voir pas moins d'une dizaine de messages spams. Chose exceptionnelle pour la messagerie de Google qui, en temps normal, se trompe rarement lors de l'identification de messages indésirables. Ce qui s'est passé cette fois-ci est doublement exceptionnel, puisque Gmail affiche que ces messages ont été envoyés par le titulaire de la boîte lui-même. Les spams reçus se retrouvent donc aussi dans le dossier « Envoyés ».Cette vague de spams a même touché les comptes les plus sécurisés, à savoir ceux protégés par la double authentification et ceux dont les mots de passe ont été récemment modifiés. D'ailleurs, des victimes de cette déferlante de spams racontent sur Twitter que même après avoir modifié leur mot de passe après la découverte des premiers spams de ce type, la circulation de ces messages n'a pas cessé.En panique, certains utilisateurs touchés se sont rués vers le forum d'aide de Google à la recherche d'une solution... Pour découvrir qu'ils n'étaient pas seuls à subir cette vague de spams rarissime. La majorité d'entre eux évoquent un nombre d'envois limité, avec une dizaine de destinataires dans chacun des mails. Le contenu des messages est celui des spams classiques : propositions de prêts, de produits pour augmenter l'organe sexuel masculin, d'« investissements » dans le bitcoin, entre autres.Lorsque l'on ouvre les messages en question, dans le champ « Expéditeur », l'adresse mail du titulaire de compte et son avatar s'affichent, mais aucun nom ni prénom là où ils devraient apparaître normalement L'interface indique que le mail a été envoyé via un serveur. Telus, un FAI canadien, a pour sa part tenu à nier le fait que les messages provenaient de ses serveurs. Google a fait savoir que ses ingénieurs s'occupaient du problème, mais qu'une solution n'était pas encore trouvée.