Gmail s'apprête à faire peau neuve

Les « réponses intelligentes » arrivent sur Gmail pour ordinateurs de bureau



Gmail permettra de connaître le type de pièce jointe avant d'ouvrir le mail

Modifié le 12/04/2018 à 11h01

Le nouveau Gmail n'a pas encore été annoncé publiquement, mais les clients de G Suite (anciennement Google Apps for Work) ont reçu l'information par mail en avant-première. Nos collègues d' Android Authority ont reçu desexclusifs de cette version.Un nouveau design de Gmail était longtemps en préparation , aujourd'hui on en sait un peu plus et surtout, on a la confirmation de sa sortie prochaine. Dans un mail envoyé aux détenteurs de comptes G Suite (une offre payante permettant d'utiliser Gmail avec le nom de domaine de son entreprise à la place de @gmail.com), Google annonce un design épuré. Comment est-ce possible ? Tout d'abord grâce à une nouvelle gamme colorimétrique par défaut : exit le gris, Gmail sera tout blanc. Autre changement majeur : le module Hangouts, présent dans la partie gauche, s'en va, mais reste accessible en cliquant un bouton Hangouts en haut à droite de l'écran.Mais la nouveauté qui fera sans doute le plus parler d'elle sont les suggestions automatiques pour les réponses. Cette technologie est déjà présente sur les applications Gmail pour appareils mobiles. Lorsque vous recevez un mail avec une question simple, par exemple « On se voit samedi soir ? Ou bien dimanche dans l'après-midi, tu me dis », Gmail propose d'emblée trois réponses possibles, par exemple, « Samedi c'est mieux ! », « Dimanche c'est mieux » ou bien « Je dois encore réfléchir, je te dis ça plus tard ». Google précise que cette technologie s'appuie sur l'intelligence artificielle et qu'il n'y a pas de lecture systématique de vos mails par un humain. Il en est d'ailleurs de même pour le filtrage de messages spam et pour la correction d'orthographe.Dans le reste des fonctionnalités, Google promet de rendre plus intelligent son mécanisme de groupement automatique de mails en fonction de leur contenu. Il s'agit par exemple de ranger tous les mails contenant les confirmations de réservation d'hôtel, de train, ainsi que les échanges avec les amis participant au voyage dans la catégorie « Voyages », afin que ces mails puissent être plus facilement retrouvés lorsqu'on en a besoin. L'idée en soi n'est pas nouvelle, mais toute personne ayant utilisé cette fonctionnalité s'accordera pour dire qu'elle est difficilement utilisable dans son état actuel.Dans la nouvelle version de Gmail, avant d'ouvrir le mail, on pourra également voir non seulement s'il comporte une pièce jointe, mais aussi de quel type est cette pièce jointe (document Word, tableau Excel, image, présentation PowerPoint...). L'agrafe traditionnelle sera donc remplacée par des icônes en couleurs. Les utilisateurs qui ne voudront pas de cette nouveauté auront le choix de revenir à l'agrafe en choisissant la présentation « confortable » au lieu de la présentation « par défaut ».