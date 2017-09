Google Trips vous aide à préparer vos vacances

Google Trips sort en France

Une appli pour simplifier l'organisation de votre voyage

Modifié le 07/09/2017 à 14h19

Une nouvelle qui ravira les vacanciers du mois de septembre !Ce mercredi 6 septembre 2017, l'application de voyage de Google, baptisée, est sortie en France. Drôle de timing, quand on sait que les vacances d'été sont bel et bien finies pour une majorité de Français qui ont repris le chemin de l'école ou du travail. C'est sans compter les milliers de vacanciers du mois de septembre qui pourront utiliser les services de Google Trips.Cette application, qui existe depuis un an déjà aux Etats-Unis, a pour vocation de vous aider à organiser votre voyage : lieux incontournables, itinéraires, réservations, gestion du planning, Google Trips prend tout en charge !Google Trips est une sorte de guide touristique combiné à un gestionnaire de planning. L'application vous indique tous les lieux phares de la ville dans laquelle vous séjournez et vous alerte sur les meilleurs moments de la journée pour les visiter. Par ailleurs, une option « + » vous montre tous les établissements situés aux alentours qui valent le détour. L'appli vous permet également de connaître les itinéraires touristiques les plus populaires ainsi que les bars et restaurants les plus appréciés (une façon d'éviter les pièges à touristes !).Mais Google Trips est également un gestionnaire d'activités : les informations de réservations peuvent être lues et intégrées à Google Trips via votre boîte Gmail. Et pour vous offrir une meilleure visibilité sur votre emploi du temps, Google Trips note tous les points à visiter que vous avez sélectionnés sur une carte, pratique !