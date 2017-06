Google sort une application pour vous aider à trouver un job

Search Jobs : un outil qui liste toutes les offres d'emploi

Un outil alimenté par une intelligence artificielle

Modifié le 20/06/2017 à 17h10

Lors de la conférence Goofle I/O, le géant de la recherche avait annoncé le lancement d'une nouvelle application, Google for Jobs. Son but est simple : tirer parti des compétences de Google dans l'organisation de l'information pour faciliter la recherche d'emploi. Et ce 20 juin 2017, le projet de Google a commencé à se concrétiser, avec le lancement d'un outil de recherche d'emploi amélioré, Search Jobs (Google carrières), pour mobiles et ordinateurs.Pour les recherches dont les intentions sont claires (par exemple « emplois de débutant à Washington DC » ou « ingénieur commercial à Los Angeles »), Google vous donne un aperçu des offres d'emploi diffusées sur plusieurs plateformes, dont les réseaux et sites professionnels tels que LinkedIn, Monster et Glassdoor, mais aussi les sites web des entreprises. Les utilisateurs peuvent alors cliquer sur les résultats pour en savoir plus et définir des critères pour filtrer les offres (location, employeur, date de parution).Au cours de l'I/O, Google avait indiqué qu'une intelligence artificielle serait utilisée pour organiser et trier les données, afin de regrouper automatiquement les offres d'emploi similaires. Pour créer ses listes, Google commence par supprimer toutes les annonces dupliquées sur plusieurs sites d'offres d'emploi. Ensuite, son intelligence artificielle passe les offres au crible et les répartit dans plusieurs catégories.Une fois que vous trouvez une annonce qui vous intéresse, Google vous redirige vers le site de l'entreprise afin que vous postuliez en ligne. Et pour les emplois relayés sur plusieurs plateformes, Google vous dirige automatiquement vers le site qui présente la description du poste la plus détaillée. «», a indiqué un porte-parole de Google au site TechCrunch.