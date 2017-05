Google Assistant arrive bientôt sur Android TV

L'intelligence artificielle s'invite sur un nouvel objet : la télévision

Votre canapé est en passe de devenir le lieu pour tout faire

Modifié le 22/05/2017 à 11h40

Pour profiter de l'intelligence artificielle version Google, il fallait posséder un smartphone Android et télécharger Google Assistant. Ou encore acheter Google Home, l'enceinte-micro connectée à qui vous pouvez parler pour lui demander de vous faire telle ou telle chose (noter un rendez-vous, passer un appel téléphonique...) ou vous fournir une information. Désormais, non seulement Google Assistant est disponible sur les iPhone et iPad, mais prochainement, il le sera aussi sur Android TV.Pour les propriétaires de ces télévisions intelligentes, cette nouvelle fait figure d'une petite révolution. La télévision, objet qu'il fallait toujours piloter grâce à une télécommande, pourra désormais être géré par la voix. L'expérience est d'autant plus intéressante si vous avez plusieurs applications de streaming vidéo : YouTube, Netflix, Amazon Prime Video... En disant à votre télévision quelle série vous voulez visionner, elle pourra effectuer à votre place, une recherche simultanée à travers plusieurs applications et lancer le contenu souhaité sur la bonne application.Cette arrivée est d'autant plus emblématique que le rêve de la maison connectée se rapproche à grand pas. Si vous pensiez qu'elle était synonyme de gadgets nec plus ultra difficilement trouvables et sans doute très chers, détrompez-vous : votre télévision peut bien plus que lire des vidéos. A condition d'avoir installé les bonnes applications, assis sur votre canapé, vous pourrez savoir où se trouvent actuellement les membres de votre famille, commander une livraison de repas ou un produit sur Amazon, dicter un mail ou obtenir un rappel des rendez-vous prévus pour le lendemain.Pour accueillir Google Assistant, votre Android TV doit fonctionner sur Android 6.0 (Marshmallow) minimum.