Google Earth : une nouvelle version améliorée

Modifié le 19/04/2017 à 13h41

L'atlas numérique gratuit de Google, Google Earth, fait peau neuve. Une version améliorée a été lancée ce mardi 18 avril 2017. Elle est accessible à partir des navigateurs Google Chrome et Android et sera bientôt disponible sur les appareils d'Apple. Parmi les grandes nouveautés, figure notamment l'intégration de l'intelligence artificielle, afin de proposer aux utilisateurs des "cartes de connaissance".Concrètement, les visiteurs auront accès à des informations en ligne sur tous les lieux (pays, villes, montagnes et tous autres sites géographiques) qu'ils visitent de façon virtuelle. En outre, Google Earth pourra vous proposer de visiter certains endroits, en fonction de vos recherches sur Internet, et des lieux que vous avez précédemment visités.Grâce à l'option "Voyager", les utilisateurs auront accès à des histoires interactives racontées par des experts connaissant le lieu visité virtuellement par l'internaute. Ces contenus peuvent être proposés grâce à un partenariat entre Google Earth et la chaîne britannique BBC Earth, la Nasa, l'émission télévisée "Sesame Street" et le Jane Goodall Institute.Dans une conférence de presse relayée par l', Rebecca Moore, la responsable du projet Google Earth, a expliqué que la démarche résultait d'une volonté de proposer "" et "".