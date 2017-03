Pour Google Home, Obama préparerait un coup d'Etat

Plusieurs réponses fausses données par Google Home

And here's what happens if you ask Google Home "is Obama planning a coup?" pic.twitter.com/MzmZqGOOal — Rory Cellan-Jones (@ruskin147) 5 mars 2017





Google Home répond selon les recherches Google

Modifié le 06/03/2017 à 13h16

Rory Cellan-Jones, journaliste de la BBC, a publié sur Twitter une vidéo dans laquelle il demande si Obama préparait un coup d'Etat ; la réponse est édifiante.A la question de Rory Cellan-Jones, Google Home a tout simplement répondu, comme le relate le site Quartz , que oui : Obama fricote avec les communistes chinois et «». La question a été posée le 5 mars 2017, soit après la fin du mandat de Barack Obama... Et bien évidemment, il n'y a pas eu de coup d'Etat.D'autres journalistes se sont alors amusés à faire de même et à poser des questions absurdes à leur Google Home. On découvre ainsi que si l'on demande à l'appareil si les Républicains sont des fascistes, on reçoit pour toute réponse que oui, les Républicains sont des nazis. On découvre aussi que 5 présidents des Etats-Unis étaient membres du KKK...Le problème de Google Home est que ses réponses sont directement liées aux retours de Google Search : comme pour l'assistant virtuel Android, Google Home utilise la voix pour faire des recherches Google et lit les réponses. Ce sont donc ces mêmes recherches qui posent problème, ce qui explique, entre autres, pourquoi Google s'est lancé dans la guerre aux: elles se trouvent en bonne position dans ses résultats.Contacté par Quartz, Google a précisé que ce type de problème existait et qu'il les réparait au fur et à mesure, manuellement. C'est chose faite pour ces recherches, mais rien n'empêche Google Home d'avoir d'autres réponses de ce type pour d'autres questions, surtout celles qu'il ne comprend pas complètement.