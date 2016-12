Google espionne-t-il ses employés ?

Les employés surveillés de près chez Google ?

Un système de délation mis en place par Google ?

Il ne s'agit pas tout à fait d'une rumeur, puisque l'accusation vient... d'un employé lui-même, un chef de produit de Google. Il aurait, selon le site The Information, déposé plainte contre le géant du web pour avoir espionné ses employés et pour incitation à la délation.Au sein de la firme de Mountain View, la culture du secret est de mise... Et pour cause : tout projet peut être copié par une autre entreprise de la Silicon Valley et dans ce secteur, c'est -bien souvent- le premier qui sort une nouveauté qui gagne. Qu'il soit interdit de parler de ses projets en dehors du campus Google n'est donc pas étonnant, ni dénué de logique : ça permet d'éviter les fuites et l'espionnage industriel.Sauf que selon ce chef de produit qui a, bien évidemment, tenu à rester anonyme, Google interdirait beaucoup plus que ça. Il serait interdit de parler des conditions de travail avec des personnes extérieures au campus et, pire encore, il serait interdit de parler des activités illégales menées par l'entreprise : ni avec ses propres avocats, ni avec ceux de la firme.Les accusations, que la justice devrait trancher, qui pèsent contre Google iraient jusqu'à l'accuser d'avoir mis en place un système interne pour la délation entre collègues. Lorsqu'un employé soupçonne un autre employé d'avoir communiqué des informations à des tiers, il peut le dénoncer de manière tout à fait anonyme auprès des managers.Les dirigeants sauraient alors sur qui mener des enquêtes internes, qui peuvent déboucher sur des licenciements secs. La plainte va-t-elle être reçue ? Une enquête va-t-elle être ouverte ? Ou est-ce que Google va opter pour un accord amiable à coups de millions de dollars ?