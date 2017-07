F.lashes, les faux cils lumineux à 100 000 dollars sur Kickstarter

Plus de 1 300 contributeurs

Un succès qui illustre la nouvelle tendance à la fois tech et geek de la mode.Au début, on croit à un gag. Mais non. Les faux cils lumineux à LED, c'est du sérieux. D'ailleurs, vous pouvez aussi les porter en moustache. C'est dire à quel point c'est sérieux. Les inventeurs de f.lashes (comme, cils en anglais) s'étaient donnés un mois pour collecter 40 000 dollars sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. Au 6 juillet, à 15 jours de la date butoir qu'ils s'étaient fixés, ils avaient presque triplé leur objectif, franchissant la barre des 100 000 dollars généreusement versés par plus de 1 300 contributeurs.Signe que laest bien un marché prometteur, et que certains sont prêts à payer cher pour les gadgets les plus originaux, près d'un sixième des donateurs de f.lashes n'ont pas hésité à verser 80 dollars pour s'assurer que leur paire de cils lumineux leur soit livrée en janvier 2018.La technologie en soi est plutôt rudimentaire : reliés par deux câbles très fins à un contrôleur Arduino à pile qu'on se fixe à l'arrière de la tête, les cils à LED s'illuminent selon différents schémas lumineux en fonction de vos mouvements. Clignotements, balayages, étincelles, etc. Les cils lumineux proposent 7 couleurs, du blanc au bleu ciel en passant par le rose, le rouge, le jaune ou le vert.A ne sans doute pas porter au quotidien, mais vous ferez sûrement votre petit effet en soirée avec vos f.lashes pour appuyer votre regard de braise (ou pas). Les cils à LED lumineux restent encore loin des projets Kickstarter qui ont le plus cartonné : citons l'incroyable glacière-table-mixeur-chargeur-enceinte, le câble d'iPhone impossible à emmêler, ou la suite du hit des jeux de plateaux; tous ont dépassé plus de 100 fois leur objectif initial. Mais le succès des f.lashes devrait donner des idées aux adeptes de la, qui introduit l'innovation technologique (en particulier lumineuse) dans le champ de la mode.