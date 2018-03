Facebook crée le scandale avec des questions liées à la pédophilie

Deux questions sur le droit de demander des photos X à des mineurs

Facebook s'excuse : ce sondage « était une erreur »

Modifié le 06/03/2018 à 10h34

La question servait sans aucun doute à améliorer l'intelligence artificielle de Facebook et la censure automatique des messages privés. Mais le simple fait de l'avoir posée a choqué les utilisateurs... et pour cause !Le sondage lancé par Facebook le dimanche 4 mars 2018 a scandalisé le Royaume-Uni mais n'aurait pas reçu un accueil différent ailleurs dans le monde. Comme le rapporte le journal The Guardian , deux des questions portaient sur la possibilité, pour un homme adulte, de demander des photos sexuelles à une jeune fille de 14 ans.Les deux questions peuvent se traduire comme suit :» ;Après le tollé suscité sur les réseaux sociaux, certains élus britanniques s'en étant mêlés, Facebook n'a pu faire autrement que de présenter ses excuses. C'est le vice-président produit de Facebook en personne, Guy Rosen, qui a déclaré que les questions de ce sondage constituaient «».Facebook a également rassuré sur le fait qu'il n'a jamais été question d'autoriser la pédophilie sur le réseau social, interdite d'après les règles mais surtout d'après la loi. «», a précisé Guy Rosen afin d'éteindre la polémique.