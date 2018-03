Facebook va bientôt vous identifier automatiquement sur les photos

Souriez, vous avez été tagué par Facebook !

Facebook : l'authentification automatique des visages en test courant mars

Modifié le 01/03/2018 à 15h37

Vous n'aimeriez pas être reconnu sur une photo de vous dans une tenue embarrassante, ou une situation loufoque ? Vous n'avez a priori aucun souci à vous faire, cela n'arrivera normalement pas. Mieux encore : Facebook devrait bientôt vous permettre d'éviter qu'une telle photo ne soit publiée à votre insu.Reprenons les choses dans l'ordre. Aux Etats-Unis, une nouvelle fonctionnalité déployée ces derniers mois permet à Facebook de reconnaître automatiquement les visages des membres du réseau sur les photos téléchargées. L'algorithme est non seulement capable de vous identifier automatiquement, vous, sur les photos que vous uploadez, mais aussi de reconnaître vos proches, amis, collègues, pourvu que vous soyez en relation avec eux sur Facebook.Mais ça, c'est impossible en France et en Europe, en raison des directives européennes de protection de la vie privée et des données personnelles, dont le fameux RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données, qui entrera en vigueur le 25 mai 2018.Les équipes de Facebook ont donc cogité, et sont parvenues à configurer les algorithmes de reconnaissance faciale afin qu'ils soient compatibles avec les textes européens. Une phase de test qui débutera prochainement permettra d'apporter les derniers réglages à la fonctionnalité.Concrètement, les utilisateurs de Facebook disposeront tout d'abord de la possibilité d'activer, ou de désactiver, la fonction de reconnaissance automatique de leur propre visage sur les photos qu'ils téléchargeront sur le réseau social.Mais il y a beaucoup mieux, et certains y décèleront un progrès : sans que vous n'ayez rien à faire, Facebook vous alertera si l'un de vos amis poste une photo, sur laquelle l'algorithme vous aurait identifié. Vous aurez alors trois possibilités : la première, accepter d'être identifié (tagué) sur la photo. La seconde, refuser cette authentification, mais aussi exiger de celui qui l'a postée qu'elle soit supprimée. A défaut, ce sont des modérateurs de Facebook qui le feront à sa place.Enfin, vous pourrez tout simplement refuser d'être tagué sur la photo, sans pour autant en refuser la diffusion sur le mur de votre ami. Elle n'apparaîtra donc pas dans votre album photo personnel, qui rassemble vos uploads, et les photos dans lesquelles vous êtes identifié.A priori, la phase de test débutera courant mars auprès d'un petit nombre d'utilisateurs, avant un déploiement massif durant l'année 2018.