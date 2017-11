Facebook : avez-vous partagé des fake news russes ?

126 millions d'utilisateurs touchés par cette campagne de fausses informations

Un outil pour savoir si on a propagé ces fausses informations

Modifié le 23/11/2017 à 10h34

Pour ce faire, le réseau social va déployer un outil qui permettra à ses utilisateurs de savoir s'ils ont liké des pages ou des posts créés par le Kremlin.Il a été prouvé que la Russie a lancé une campagne de désinformation dans le cadre de l'élection présidentielle américaine : l', organisation russe de propagande sur Internet, aurait réussi à toucher 126 millions d'utilisateurs Facebook dans le monde, la très grande majorité aux Etats-Unis, afin d'influencer le vote. Un chiffre qui a été confirmé par Facebook devant le Sénat américain.126 millions d'utilisateurs représentent plus de la moitié du nombre d'utilisateurs américains et plus de 6 % du nombre total d'utilisateurs de Facebook. Un succès qui a pu être rendu possible grâce aux plus de 170 faux comptes créés par la Russie qui ont publié et mis en avant plus de 120.000 posts grâce, notamment, à des publicités ; les Russes auraient dépensé plus de 100.000 dollars dans des campagnes publicitaires qui ont duré deux ans, de mai 2015 à mai 2017. Les «» et les partages des internautes ont fait le reste.L'enquête de Facebook a permis d'identifier les comptes et les fausses informations : désormais, le réseau social va permettre à ses utilisateurs de savoir s'ils ont joué un rôle dans cette campagne de propagande.Dans un post sur son blog officiel , le géant annonce qu'il va développer un outil qui va dire clairement et simplement si on a, ou non, partagé de fausses informations. Facebook va lister les comptes russes qu'il a identifié et supprimé et, en cliquant dessus, il est possible de voir si on a partagé des informations qui ont été reconnues comme faisant partie de la campagne d'influence de l'Internet Research Agency.