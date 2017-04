Présidentielle 2017 : comparez les programmes sur Facebook

Lisez un article politique puis comparez les programmes

Simple compendium des propositions des candidats sur Facebook

Modifié le 12/04/2017 à 10h41

Pour ce faire, Facebook a mis en place un véritable comparateur des programmes des candidats à la Présidentielle 2017 en France.Il n'est pas question, pour Facebook, de devenir un site d'informations : le comparateur n'est pas accessible tel quel sur le profil des utilisateurs. Appelé "Perspectives", ce nouvel outil censé apporter un peu de lumière sur les programmes des divers candidats à la Présidentielle, ne se déclenche qu'après la lecture d'un article politique. Sur le fil d'actualité de l'utilisateur apparaît alors une nouvelle icône.Elle est accompagnée du texte suivant : «». Facebook se veut rassurant : cette nouvelle fonctionnalité n'apparaîtra qu'un maximum de 3 fois par jour et les candidats seront présentés de manière aléatoire à chaque visite afin d'éviter toute polémique de favoritisme.L'outil a été réalisé en partenariat avec le Centre d'étude de la vie politique de Science-Po (Cevipof) et n'a pas été compliqué à mettre en place par le groupe de Menlo Park : chaque candidat dispose en effet d'un onglet "propositions" sur sa page officielle Facebook dans laquelle il peut détailler son programme pour les électeurs.Facebook, dans le cadre de son outil « Perspectives » ne fait que regrouper toutes ces propositions par thème afin d'en rendre plus claire la comparaison ; aucune analyse n'est donc réalisée par le réseau social qui se veut neutre. Si un candidat n'a rien proposé sur un thème prévu par le comparateur, il est tout de même représenté mais Facebook signale alors qu'il n'a pas encore rendu publique sa position sur la question.