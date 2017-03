Messenger cessera bientôt de fonctionner sur certains smartphones

Messenger ne fonctionnera plus sur les Windows Phone

Une mesure qui concerne peu d'utilisateurs de smartphones

Modifié le 28/03/2017 à 14h20

Les utilisateurs de Windows Phone 8 et 8.1 ne pourront bientôt plus utiliser Messenger, l'application de messagerie instantanée de Facebook. Le réseau social a en effet décidé que les vieux systèmes d'exploitation de Windows ne pourront plus supporter Messenger.Facebook a commencé à avertir par mail les personnes concernées : «». Dès le 1er avril 2017, l'ensemble des utilisateurs de téléphone Windows 8 ou 8.1 n'auront ainsi plus accès à Messenger. En prenant une telle décision, Facebook rejoint Skype et WhatsApp, qui ont cessé de tourner sur les anciens systèmes d'exploitation Windows.Pour continuer de bénéficier de Messenger, les détenteurs de smartphones Windows devront installer la nouvelle version du système d'exploitation Windows, Windows 10 Mobile, puis télécharger la dernière mise à jour de Messenger.Mais cette décision de Facebook, qui ne concerne ni les derniers smartphones Android ni les iPhone, devrait affecter très peu d'utilisateurs de smartphones. En effet, moins de 1 % des utilisateurs de smartphones détiennent un téléphone tournant sous Windows Phone, et une proportion plus infime encore utilise les systèmes d'exploitation Windows 8 et 8.1.