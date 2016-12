Facebook Messenger lance les appels vidéo en groupe

Parler en vidéo avec 50 personnes dans le monde

Comment fonctionnent les appels groupes dé Facebook Messenger ?

Modifié le 20/12/2016 à 15h36

Dans un communiqué de presse, le géant de Menlo Park a annoncé l'arrivée de cette nouveauté pour tous les utilisateurs de Facebook Messenger sur mobile ; pour l'instant, toutefois, les utilisateurs de Facebook sur ordinateur fixe et portable ne sont pas concernés.Les appels groupés étaient déjà largement utilisés sur Skype, notamment pour des vidéoconférences. Facebook ne veut pas tout à fait remplacer Skype, puisque le principe du réseau social est qu'il connecte des amis et non des relations professionnelles, mais le principe est le même : avec les appels vidéos en groupe de Facebook Messenger, il vous sera possible de parler et de voir plusieurs amis en même temps.Facebook annonce qu'il sera possible d'ajouter à la conversation jusqu'à 50 amis dans le monde et ce, dès lundi 19 décembre 2016. Pour ce faire, rien de plus simple : il suffit de mettre à jour l'application Facebook Messenger disponible sur le Play Store et l'Apple Store, afin d'en récupérer la dernière version. Le déploiement est en cours en France comme dans le monde de manière progressive.Pour lancer un appel groupé sur Facebook Messenger, il suffit de réaliser la même manipulation que pour les appels avec un seul interlocuteur. La différence est qu'il est possible de sélectionner plusieurs amis lors du lancement de la conversation. Ces derniers pourront choisir d'intégrer, ou non, l'appel dont ils seront notifiés sur leur téléphone.Une fois l'appel lancé, il sera possible de rajouter des personnes à l'appel à tout moment. Si l'appel concerne plus de 6 personnes, l'image de l'interlocuteur n'apparaîtra que lorsqu'il parle et jusqu'à 6 personnes en même temps seront affichées.Pour ce qui est des utilisateurs de Facebook sur ordinateur, plusieurs rumeurs prêtent à Facebook des phases de test qui pourraient déboucher sur un déploiement de la fonctionnalité. Mais pour l'instant, Facebook n'a rien annoncé d'officiel.