Instagram : des notifications en cas de capture d’écran ?

Des notifications pour des screenshots sont effectivement envoyées

Seuls les messages privés qui s'autodétruisent sont concernés

Modifié le 25/11/2016 à 16h26

Comme le relate, la rumeur est en partie fausse et en partie vraie. La confusion serait liée à une des nouvelles fonctionnalités d'Instagram, qui tente de plus en plus de se rapprocher de Snapchat.Selon plusieurs utilisateurs de Twitter, Instagram aurait commencé à envoyer des notifications aux personnes dont les photos ont été enregistrées par une capture d'écran. Non seulement Instagram serait en mesure de savoir qu'une capture d'écran de la photo a été prise mais, en plus, le réseau social donnerait l'identité de celui qui a pris cette capture d'écran.Voilà qui pourrait changer la donne pour un réseau social où les photos, parfois dénudées, sont la norme. Savoir qui sauvegarde votre photo vous permettrait clairement de savoir qui surveille votre Instagram et qui tente de voler vos photos. Mais ces notifications ne concerneraient pas toutes les photos, et c'est là où commence la rumeur.Selon, les internautes ont été induits en erreur par une information peu claire de la part du réseau social. Effectivement ce dernier envoie des notifications en cas de capture d'écran, mais ces notifications ne concernent pas toutes les photos postées sur le profil. Seul un type très particulier de photos est touché par cette nouvelle fonctionnalité.Instagram ne notifie l'utilisateur que si une une capture d'écran d'une photo d'Instagram Direct, les messages privés, est réalisée. Et plus précisément, uniquement si la photo en question a été prise avec la nouvelle fonctionnalité d'Instagram qui permet de supprimer les messages, et donc les photos, comme c'est le cas sur Snapchat.Instagram prévient donc un utilisateur qui désirait que sa photo disparaisse que quelqu'un en a fait une copie. Une fonctionnalité qui n'est pas totalement inutile.