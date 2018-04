Reddit fait peau neuve

12 ans sans changements ou presque

Un reddit pour se plaindre

Modifié le 06/04/2018 à 14h47

C'est la refonte la plus importante depuis la création de Reddit.Disons-le : c'était laid, et depuis si longtemps que plus personne n'y faisait vraiment attention. D'ici peu, Reddit va renoncer à son designannées 2000 pour une version davantage au goût de l'époque. Lede Reddit en a fait l'annonce lundi 2 avril. Cette refonte en profondeur est le fruit d'un an de travail. Pour l'heure, seule une poignée d'élus a pu s'en faire une idée.Reddit a sélectionné au hasard un faible pourcentage de ses Redditors pour qu'ils se fassent la main sur la nouvelle interface. Le but est de se nourrir de leurs retours, surtout des habitués, pour améliorer cette nouvelle version, avant de la diffuser à tout le monde. Reddit explique qu'en 12 ans d'existence, le code d'origine a peu évolué, rendant l'intégration de nouveaux outils presque impossible. Le nouveau Reddit sera donc plus souple et plus facile à perfectionner pour l'équipe du CEO Steve Huffman.Le nouveau Reddit promet aussi d'être plus accueillant pour les nouveaux : il sera plus aisé, assure l'équipe du site, de trouver des communautés auxquelles se joindre. Trois nouvelles options de visualisation vont apparaître, et elles font beaucoup penser à ce que proposent Facebook et Twitter : lapermet de glisser un post dans une communauté sans qu'il soit besoin de cliquer dessus pour en visualiser le contenu. Lafacilite la navigation rapide à travers les posts. Et enfin, la, comme son nom l'indique, est très proche du Reddit originel.Autres fonctionnalités innovantes : l'intégration de textes, liens, images dans un seul et même post, ou encore le scroll infini. Quel accueil les Redditors vont-ils réserver à ce nouveau design ? Les résistances pourraient être fortes. Reddit s'y attend ; Il sera d'ailleurs possible de refuser la nouvelle version de Reddit pour revenir à l'ancienne. Et pour les plus gros râleurs, il y aura un reddit pour se plaindre et suggérer des idées à l'équipe.