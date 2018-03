SpaceX : feu vert pour le projet Starlink d’Internet satellite très haut débit

Jusqu'à 12 000 satellites en orbite basse

SpaceX, futur concurrent d'Orange et Free ?

Modifié le 30/03/2018 à 09h25

Avec cette constellation inédite,nourrit le rêve d'apporter Internet aux coins les plus isolés de la planète, et de bouleverser le marché des fournisseurs d'accès.C'est une étape cruciale pour: le champion duvient de recevoir l'accord officiel du gouvernement américain pour placer sur orbite terrestre basse une flotte de satellites chargés d'une grande mission : combler la fracture numérique dans le monde. Nom de code de l'opération :C'est l'un des projets les plus prometteurs d'Elon Musk à qui, pour l'heure, tout réussit avec SpaceX, quand en face Tesla semble stagner, et les projets de Boring très incertains. Starlink prévoit la mise en orbite de 12 000 satellites télécom d'ici 2024 : une première constellation doit être placée entre 1 100 et 1 325 km d'altitude, puis une seconde de 7 500 satellites en orbite plus basse à 340 km d'altitude. Un maillage fin pour couvrir toute la planète.Le 22 février, SpaceX avait lancé deux premiers satellites éclaireurs baptiséset. SpaceX teste avec eux la fiabilité des liaisons entre l'espace et la surface de la Terre. La réussite de Starlink est cruciale pour SpaceX : Elon Musk estime son chiffre d'affaire futur à 30 milliards de dollars dès 2025. De quoi financer son projet ultime : l'installation de colonies humaines sur la planète Mars.Grâce à sa position en orbite basse (les satellites télécom géostationnaires traditionnels sont placés très loin dans l'espace, à 36 000 km de la Terre), Starlink permettra de fournir Internet en haut débit partout sur le globe. Dans les zones déjà bien couvertes, Starlink veut être le trublion qui bouleversera les marchés locaux : par la voie des airs, Starlink pourrait parfaitement proposer des offres d'accès au net en France, sans avoir à poser de fibre optique ou d'antenne relais. Reste la question des débris spatiaux : que va-t-on faire d'une telle quantité de matière pas très loin au-dessus de nos têtes ?