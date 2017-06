AirBnb teste le paiement partagé

Un paiement partagé entre 16 utilisateurs

Plafond de paiement, remboursement et prix de la location

Modifié le 23/06/2017 à 10h33

Si en couple ou en famille cela ne devrait en théorie pas poser de problèmes, lorsqu'on organise un voyage entre amis, il se peut que l'un ou l'autre des participants ne soit pas enclin à rembourser la somme due immédiatement.La phase de test a commencé, selon The Next Web , depuis le 22 juin 2017. Pour l'instant, le paiement partagé n'est disponible que pour certains logements. En tout cas, il est certain qu'AirBnb va, si l'expérience est réussie, déployer au niveau mondial la possibilité de payer à plusieurs.Le paiement pourra être partagé jusqu'à 16 personnes, ce qui est très utile lorsqu'un groupe veut louer une grande maison.L'impossibilité de payer à plusieurs posait en effet quelques problèmes aux potentiels hôtes louant sur AirBnb : le risque de dépasser le plafond de paiement autorisé était important, surtout en cas de location dans un endroit très touristique en haute saison. Il fallait alors s'organiser avec sa banque, tout en risquant de ne plus pouvoir payer autre chose durant le séjour ou au lendemain de la réservation.Ce problème se résout automatiquement avec la nouvelle fonctionnalité : chacun paye sa part et personne ne dépasse son plafond. Et les propriétaires proposant les locations les plus chères pourront mettre le prix désiré, sans risquer que celui-ci ne soit un problème pour louer, car trop élevé pour une seule carte de crédit.