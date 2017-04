Mastodon : une alternative à Twitter libre et sans pub

Mastodon : libre, gratuit et Open Source

Des messages plus longs et des options très poussées

Modifié le 06/04/2017 à 15h03

C'est ce qui a fait dès le départ le charme de Mastodon, qui a convaincu plus de 40 000 utilisateurs en quelques jours seulement. Sans compter que Mastodon semble avoir appris des erreurs de Twitter pour, tout simplement, les effacer.La communauté Open Source encense déjà le réseau social créé par Eugen Rochko pour son côté décentralisé : là où Facebook et Twitter concentrent tout sur leurs serveurs propres (causant parfois des pannes planétaires), Mastodon joue sur les instances particulières (comprenez « serveurs ») que chacun peut créer facilement et gratuitement. Mastodon ne dépend donc de personne : son code est en Open Source et les API sont déjà disponibles pour qui veut développer des applications tierces pour l'utiliser.Comme Twitter ou encore Facebook, Mastodon est gratuit. Il veut toutefois détruire l'adage qui dit que sur Internet «» : pas de publicité ou de collecte de données (rendue impossible du fait de la décentralisation des serveurs). Chacun peut créer sa communauté, qui aura toutefois l'avantage de ne pas être forcément un cercle fermé : toutes les instances communiquent entre elles.Mastodon frappe fort contre Twitter dès les messages : alors que les utilisateurs de Twitter sont limités à 140 caractères, limite jugée trop faible, sur Mastodon, les messages peuvent atteindre 500 caractères. Suffisant pour bien s'exprimer sans faire des pavés.Il n'y a, en outre, aucun algorithme qui gère l'affichage des messages : la seule chronologie joue. Et côté vie privée, les utilisateurs sont servis, avec de nombreuses options permettant de poster uniquement là où on veut et ce, pour chacun des messages.Reste à savoir si Mastodon aura le succès que ses utilisateurs lui prêtent déjà, ou s'il s'avérera n'être qu'une énième expérience incapable de survivre aux géants Twitter et Facebook.