Megaupload 2.0 : le lancement retardé faute d’argent ?

Megaupload 2.0 : 12 millions de dollars manque à l'appel

Megaupload 2.0 verra-t-il le jour ?

Modifié le 25/01/2017 à 12h43

Megaupload 2.0 devait être lancé le 20 janvier 2017 mais il semblerait que l'opération a été bloquée par les autorités canadiennes. Ces dernières ont empêché un transfert de fonds fondamental pour le lancement du site.Le lancement, programmé de longue date, du site Megaupload 2.0 devait être un pied-de-nez fait au FBI : Kim Dotcom avait prévu de lancer son site le 20 janvier 2017, date anniversaire de la première intervention de la police fédérale américaine contre Megaupload et qui a conduit à la fermeture de ce dernier. Les autorités américaines accusent Kim Dotcom de fraude et blanchiment d'argent.Pour lancer Megaupload 2.0, Kim Schmitz, véritable identité de Kim Dotcom, a procédé en deux étapes : unréussi et une opération financière basée sur un projet de fusion avec la société Bitcache, cotée en Bourse au Canada. C'est cette dernière partie du financement, qui devait rapporter 12 millions de dollars à Kim Dotcom, qui a été suspendue par les autorités canadiennes.Alors que le téléchargement illégal était au centre des accusations contre Megaupload et que les autorités du monde entier essayent de bloquer les sites qui permettent de télécharger des fichiers, comme la fermeture de Zone-Telechargement.com en France , ce contre-temps pose de sérieuses questions sur le retour de Megaupload dans sa version 2.0.Kim Dotcom lui-même, s'il avoue l'échec du lancement le 20 janvier 2017, ne précise pas si l'opération aura lieu. Il reste confiant pour le lancement de la version bêta « plus tard cette année », sans donner plus de précisions. L'argent est sans doute au centre de ces incertitudes : le million de dollars récupéré via lerisque de ne pas suffire...