Rogue One : 5 différences entre la saga et le spin-off de Star Wars

Fin du générique déroulant ?

Le nom des planètes affichées à l'écran

K-2SO, un nouveau droïde

Un sosie pour R2-D2

Deux aliens débarquent dans la galaxie

Modifié le 30/11/2016 à 17h13

Les trois spin-off prévus par Lucasfilm vont marquer un changement par rapport à l'univers connu des précédents Star Wars. Ces petites modifications pourraient déplaire à certains fans de la franchise, désormais propriété de Disney.Le premier spin off de la saga Stars Wars, qui sort dans les salles obscures françaises le 14 décembre, tient à marquer une rupture avec les films de la saga. Lucasfilm a choisi de supprimer le générique déroulant du début du film et opte pour une version traditionnelle. Ce changement symbolique risque de déplaire à certains amoureux de la franchise. Kathleen Kennedy, présidente du studio de production, a confirmé la nouvelle récemment dans une interview à. Selon plusieurs fans invités par Disney pour voir 20 minutes du film, Rogue One gardera toutefois le traditionnel texte d'introduction : «Lucasfilm a souhaité ajouter un complément pour les spectateurs du spin-off. Selon les images diffusées lors d'un événement privé, le nom de chaque planète s'affichera en bas à droite de l'écran quand elle apparaît pour la première fois. Cette nouveauté devrait avoir son importance pour la suite de la trilogie programmée en 2017 et 2018. Les fans découvriront notamment la désertique planète de Jedha envahie par l'Empire.Après C-3PO, R2D2 et BB-8 l'année dernière, un nouveau personnage fera ses premiers pas dans la franchise : K-2SO. Ce grand robot, qui fait partie de l'équipe de Jyn Erso chargée de voler les plans de l'Étoile Noire, est interprété par Alan Tudik. Pour la réalisation du droïde, l'acteur a passé la totalité du tournage du film dans une combinaison de motion capture. K-2SO est décrit comme un élément comique de ce premier spin-off.Un nouveau modèle de droïde Imperial fera son arrivée dans la franchise C2-B5. Ce robot, qui ressemble beaucoup au célèbre R2-D2 en version noire, a pour mission d'entretenir les vaisseaux spatiaux de l'Empire. La couleur noire justifie son appartenance au Côté Obscur de la Force. Comme C-3PO et R2-D2, cet astromech devrait faire équipe avec K-2SO.Dans Rogue One, les fans pourront faire la connaissance de deux aliens : Moroff et Pao. Le premier est un mercenaire Gigoran qui offre ses services de mitrailleur pour les rebelles. Le second (Pao) est un membre de l'espèce amphibienne Drabata. Ce dernier fait partie de l'équipe Rogue One. On devrait entendre plusieurs fois son cri de bataille : « Sa'Kalla ».