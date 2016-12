Bloqueurs de pub : plus d'1 Français sur 3 en a installé un

Voir aussi : Twitch ajoute de la publicité anti-adblock

De plus en plus de Français installent un bloqueur de pubs

26 % des 60 ans et plus, désormais dotés de bloqueurs de pub

Modifié le 23/11/2016 à 12h46

Les bloqueurs de pub sont au centre d'une véritable guerre, entre les internautes qui les installent pour ne plus être embêtés par les publicités sur Internet et les éditeurs de sites qui en retirent une bonne partie de leurs revenus.Il semblerait toutefois qu'en France, les sites Internet verront leurs revenus baisser de plus en plus : les bloqueurs de pub gagnent du terrain sur les ordinateurs des Français.Mardi 22 novembre 2016, l'institut Ipsos dévoile le résultat de la deuxième vague du baromètre IAB France (qui regroupe les acteurs de la publicité sur Internet) concernant l'adoption, par les internautes de l'Hexagone, des bloqueurs de pub. Ces derniers gagnent du terrain : les Français sont désormais 36 % à déclarer avoir effectivement installé un logiciel pour bloquer l'affichage des publicités sur Internet.En janvier 2016, ils n'étaient que 30 % à déclarer la même chose, selon la première vague du baromètre IAB France, ce qui montre que la progression est plus qu'importante. La raison avancée est toujours la même : les publicités, jugées trop intrusives, conduisent les internautes à prendre cette mesure drastique. Et désormais, toutes les tranches d'âge sont concernées, alors que les bloqueurs de pubs étaient généralement utilisés par les jeunes jusqu'à présent.Ce qui inquiète IAB France, c'est bien évidemment le fait que les bloqueurs de pub ne sont plus réservés à un public jeune. Si plus de la moitié des 16-24 ans (55 %) ont opté pour un bloqueur de pub sur leur ordinateur, ils sont 45 % chez les 25-34 ans, 33 % chez les 35-49 ans et 31 % chez les 50-59 ans à déclarer en avoir installé. Surtout, désormais, 26 % des plus de 60 ans ont franchi le pas.Les éditeurs pourraient toutefois trouver un peu de répit chez les mobinautes : les bloqueurs de pub ne sont pas encore devenu une habitude sur smartphone et tablette. Les Français équipent en priorité les ordinateurs portables (70 %) et les ordinateurs de bureau.