Star Wars Rogue One : testez un vol en 360° à bord d’un X-Wing

Vous avez sûrement déjà entendu parler du X-Wing ? Le chasseur stellaire de l'univers Star Wars représente le symbole de la Rébellion. Avec une vitesse pouvant atteindre plus de 1000 km/h dans l'atmosphère, le vaisseau est utilisé pour contrer les attaques extérieures. Dans le film Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force sorti le 16 décembre 2015, le modèle T-70 est exploité par la Résistance pour faire face à la menace (voir photo ci-dessous).A l'approche de Star Wars Rogue One, premier spin-off de la saga intergalactique, dans les salles obscures (le 14 décembre), Verizon et ILMxLAB proposent une expérience immersive inédite en réalité virtuelle. Montez dans la cabine de bord d'un X-Wing avec une vision à 360 degrés. Une belle façon de faire attendre le public fan de l'univers spatial. Lors de la conférence Star Wars Celebration début juillet, Lucasfilm avait aussi annoncé le développement d'un film en réalité virtuelle qui mettra en scène Dark Vador.Dans ce nouvel opus réalisé par Gareth Edwards, qui se déroule entre l'épisode III et l'épisode IV, les Rebelles ont réussi à s'emparer des plans de l'Étoile Noire. Celui-ci marque également le grand retour de Dark Vador. La nouvelle production Walt Disney Pictures, emmenée par l'actrice britannique Felicity Jones, sera accompagnée par deux autres dérivés de Star Wars prévus pour 2018 et 2020.