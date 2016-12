Comment fermer son compte Yahoo

Effectuez une sauvegarde

Email : pour les emails, assurez-vous que l'ensemble des messages placés dans des dossiers aient été déplacés dans la boite de réception principale, puis configurez le compte via le protocole POP sur un logiciel de type Thunderbird en choisissant de ne pas laisser les emails sur le serveur. Vous serez peut-être invité à paramétrer également le serveur sortant bien que ce dernier ne soit pas utile dans notre cas.

Carnet d'adresses : pour exporter les contacts du carnet d'adresses, rendez-vous sur addressbook.yahoo.com > Actions > Exporter.

: pour exporter vos calendriers personnels dans un fichier ICS, rendez-vous sur calendar.yahoo.com. Au sein de la barre latérale de gauche, dans la section Mes calendriers, cliquez sur le chevron et choisissez l'option d'export. Flickr : il est possible de télécharger un à un chacun des albums créés sur Flickr directement depuis l'interface web.

Fermez le compte

Bien qu'elle ait été créée il y a plus de 15 ans, la messagerie Yahoo Mail a su évoluer face à la concurrence et offre un service relativement satisfaisant. La plateforme de photo Flickr a été modernisée et reste, elle aussi, plutôt efficace. Mais au regard des récents rapports concernant Yahoo, il ne serait pas tout à fait surprenant que vous souhaitiez fermer votre compte.D'une part, la société a été rachetée par l'opérateur américain Verizon , et à l'instar d'AOL, on peut se demander ce que deviendront véritablement les investissements au sein des filiales à l'étranger. D'autant que Yahoo France a subi plusieurs licenciements. Yahoo bat également des records en annonçant récemment avoir été la cible d'une attaque de grande envergure affectant «». Un ancien employé estime pour sa part que ce piratage a touché entre 1 et 3 milliards de comptes . Enfin, Yahoo a succombé à la pression de la NSA en scannant en temps réel les messages des internautes.Alors, après toutes ces affaires, la question se pose : comment fermer son compte ?Commencez tout d'abord par effectuer une sauvegarde de vos donnéesServeur entrant : pop.mail.yahoo.comPort : 995Sécurité : SSLServeur sortant : smtp.mail.yahoo.comPort : 465 ou 587Sécurité : SSLSécurité :TLS - Oui (si disponible)Une fois ces diverses sauvegardes effectuées, le compte Yahoo peut être fermé. Pour ce faire, rendez-vous sur cette page . Il faudra saisir votre mot de passe et saisir un captcha.Le compte ne sera véritablement effacé des serveurs qu'après une période de 90 jours, un dispositif mis en place pour éviter qu'un hacker n'efface le compte d'une victime à son insu.