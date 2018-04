Il est maintenant possible de personnaliser des skills d'Alexa

Personnalisez votre Alexa !

Sélectionner un template sur le site d'Alexa Blueprint Template ;

Remplir les « trous » laissés dans le template en fonction de vos besoins et envies ;

Cliquer pour envoyer votre skill personnalisé directement à l'ensemble des dispositifs liés à votre compte Amazon.

Une liste de thématiques pour ces skills Alexa

Modifié le 19/04/2018 à 16h05

Même si l'enceinte connectée n'est pas encore commercialisée en France, on peut espérer que ces fonctionnalités seront présentes à son lancement dans l'Hexagone.Marre des traditionnelles fonctionnalités d'Alexa ? Les utilisateurs américains peuvent, dès aujourd'hui,. En utilisant un certain nombre de templates, il est possible de lui apprendre à répondre à certaines questions en fonction de vos besoins.Dans un communiqué produit aujourd'hui, Amazon indique qu'il est ainsi possible de demander à l'enceinte de répondre automatique à certaines questions, de donner des informations spécifiques en fonction de la personne qui demande ou encore de créer des petits jeux personnalisés.Il suffirait de moins de 3 étapes pour y arriver :Il s'agirait donc de remplir des templates pré-écris, pourPour autant, il n'est pas (encore ?) possible de faire tout et n'importe quoi avec les. Un certain nombre de thématiques et de possibilités sont offertes. Dans la catégorie), il est ainsi possible de créer des questions/réponses personnalisés mais aussi de donner accès à vos invités, votre babysitter voire votre petsitter aux informations importantes dont ils pourraient avoir besoin. Vous pourriez par exemple créer un skill permettant de donner automatiquement le code de votre Wi-Fi à vos invités, ou indiquant à la babysitter où trouver les petits pots...D'autres catégories sont déjà proposées :(des petits jeux adaptés à votre famille et à vos amis) ;(des histoires interactives dans différents univers) ;(des activités et jeux visant à vous faire réviser ou apprendre de nouvelles choses).En bref, si ces skills d'Alexa ne sont pas indispensables, ils ont le mérite de permettre de personnaliser un peu l'expérience qu'on peut avoir avec l'enceinte intelligente. Reste à voir jusqu'à quel point peut aller cette personnalisation.