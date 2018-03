Alexa rigole toute seule et fait peur à tout le monde

Alexa se marre avec un rire diabolique

So Alexa decided to laugh randomly while I was in the kitchen. Freaked @SnootyJuicer and I out. I thought a kid was laughing behind me. pic.twitter.com/6dblzkiQHp — CaptHandlebar (@CaptHandlebar) 23 février 2018

@amazonecho alone in the dark kitchen, with no trigger, a sudden creepy laugh emerges and freaks out owners #justwrong. Replay: pic.twitter.com/vR684u8mbN — anne (@anniebonannieTN) 21 février 2018

Amazon n'a pas commenté : mais d'où vient ce rire ?

Alexa pourrait avoir compris cette peur primaire de l'Homme : l'assistant personnel d'Amazon ne cesserait de rire sans raison... Ce qui ne manque pas d'effrayer ses propriétaires.Le site Buzzfeed a été le premier à identifier le problème qui semble récurrent : certains utilisateurs d'Alexa rapportent que l'assistant personnel d'Amazon commence à avoir une attitude étrange. Sur Reddit ou sur Twitter les symptômes semblent être les mêmes : Alexa refuserait parfois d'obéir à un ordre puis s'esclafferait de rire. Un rire... qui fait peur.Une autre utilisatrice aurait même été effrayée par Alexa qui se serait mise à rire sans raison, en plein milieu de la nuit, alors qu'elle était dans la cuisine. Est-ce qu'Alexa aurait acquis la capacité de faire des blagues de sorte à rendre l'expérience avec elle plus «» ? Personne ne le sait ; le rire a toutefois de quoi donner des frissons :Aucun porte-parole d'Amazon n'a fait de commentaire sur ce nouveau problème que connaissent les utilisateurs d'Alexa qui, de toute évidence, sont loin d'être contents. Toutefois, comme le signale Lucia Peter du site Bustle , la capacité d'Alexa à rire n'est pas nouvelle : elle est incluse dans les fonctionnalités de l'assistant personnel d'Amazon.Lucia Peter estime possible qu'un nouveau skill d'Alexa ait été ajouté aux modèles concernés par ce problème et ce pourrait être ce skill qui connaît des bugs. Mais comme toujours, plutôt que chercher une explication rationnelle à ce type d'expériences, les Hommes préfèrent fouiller dans leurs peurs ancestrales : c'est quand même plus facile (et plus amusant) de croire qu'Alexa est possédée.