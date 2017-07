Assistants vocaux : Siri et S-Voice en repli au profit d'Alexa et de Cortana ?

Siri reste leader du marché des assistants vocaux

Alexa en embuscade, mais pour l'instant pas d'Echo en France

Modifié le 20/07/2017 à 18h31

D'après des statistiques d'utilisation des différents services d'assistants vocaux sur smartphone, obtenues par Verto Analytics pour la période mai 2016 / mai 2017 auprès de 20 000 consommateurs américains représentatifs, Siri a perdu 15 % de ses utilisateurs habituels, soit un peu plus de 7 millions, sur un total de 43. Concomitamment, S-Voice de Samsung a également reculé, passant de 11,5 millions d'utilisateurs réguliers à 10,7.Dans le même temps, Alexa, proposé par Amazon a, lui, fait un bond, passant de moins d'un million d'utilisateurs, à 2,6 millions. De même, Cortana de Microsoft est passé d'un usage confidentiel auprès de 200 000 personnes seulement à 700 000.A la lecture de ces chiffres, on constate donc que les utilisateurs de mobiles sont assez nombreux à se servir au moins une fois par mois de l'assistant vocal embarqué, avec une nette préférence encore aujourd'hui pour Siri sur iPhone, en raison de sa totale intégration au système d'exploitation. Siri devance tous les autres assistants vocaux en terme d'usages, même donc, S-Voice de Samsung, pourtant relativement bien intégré à Android également.Mais il est certain également qu'il y a une appétence des utilisateurs pour d'autres usages, et que les promesses faites par Alexa notamment, qui permet d'interagir avec les appareils Echo (disponibles uniquement aux Etats-Unis pour l'instant) en ont séduit plus d'un.Verto Analytics s'est par ailleurs amusé à peindre le portrait robot de l'utilisateur le plus actif des assistants vocaux : il s'agit d'une femme (les femmes sont plus nombreuses en général à les utiliser), âgée de 52 ans (la tranche 45-54 ans et plus de 55 ans est sur-représentée parmi les utilisateurs d'assistants vocaux), et elle passe en moyenne 90 minutes par mois à parler à son assistant vocal, tout de même !