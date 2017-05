Une puce pour faire bouger les membres paralysés ?

Une puce pour bouger... et ressentir !

Un prototype, mais encore une longue attente

Modifié le 18/05/2017 à 17h33

Le but premier de cette puce qui serait implantée dans le crâne est donc de permettre aux patients de retrouver la capacité de bouger, probablement les doigts ou les mains. Ceci permettrait de rendre une certaine autonomie à ceux qui sont paralysés, en leur donnant la possibilité de faire quelques tâches simples.Mais cette équipe souhaite aller plus loin en offrant la possibilité d'avoir des sensations en retour. La puce serait donc capable à la fois d'envoyer des messages depuis le cerveau jusqu'aux muscles, mais aussi de recevoir des informations dans l'autre sens. Si l'équipe parvient à quelque chose de probant, les paralysés pourraient donc avoir une idée du poids qu'ils portent dans une main ou de la pression qu'ils mettent sur un objet.L'équipe du CNSE a dépassé le stade du rêve et des plans, puisqu'un prototype de cette puce existe déjà. La plus grande difficulté selon Peter Ferguson, le directeur d'ARM qui s'est confié à la BBC , a été de créer une puce suffisamment petite et qui nécessitait peu de puissance.Il reste dans tous les cas une dizaine d'années au projet, qui, on l'espère, portera ses fruits !