Une caméra connectée qui vous dit quand le feu est vert sur votre téléphone ?

Une notification sur votre smartphone quand le feu passe au vert ?

Un produit qui incite un comportement dangereux et illégal ?

Modifié le 08/03/2018 à 12h02

C'est le cas d'un projet IndieGogo appelé Redlight Greenlight : il s'agit d'une caméra embarquée pour votre voiture capable de vous dire si... le feu est passé au vert.Un conducteur qui ne démarre pas au quart de tour lorsque le feu passe au vert le sait : il y a de fortes chances que le conducteur derrière lui klaxonne dans les 10 secondes qui suivent comme si sa vie en dépendait. C'est énervant au plus haut point mais on ne peut rien y faire.Du moins, maintenant il y a une solution : la caméra embarquée. Ses concepteurs ont lancé une campagne de crowdfunding sur IndieGogo avec l'objectif de recueillir 1 million de dollars pour développer leur appareil. Ce dernier consiste en une caméra intelligente à placer sur votre tableau de bord et qui, grâce à un algorithme et sa vision à 130 degrés, est en mesure de détecter quand le feu est passé au vert. En soi, ça pourrait être une bonne idée, surtout pour les conducteurs les plus distraits.Le hic dans cette histoire ? La caméra envoie une notification sur votre smartphone. Vous vous demandez sans aucun doute pourquoi. C'est simple : la caméra s'adresse aux personnes qui regardent leur téléphone lorsqu'elles sont à l'arrêt. La vidéo de présentation l'explique très bien :On espère que cette campagne IndieGoGo n'est autre qu'une grosse blague, un peu de mauvais goût par ailleurs. En tout cas 6 personnes ont déjà donné près de 1.000 dollars pour le développement de cette caméra à l'utilité toute relative.En France, par exemple, il est totalement interdit d'utiliser son téléphone au volant et ce quelle que soit la situation. Même à l'arrêt, si on est sur la voie publique et non sur une place de parking, son utilisation est désormais proscrite. Et une législation similaire est en vigueur dans la très grande majorité des pays industrialisés.