Les iPhones en réparation inondent d’appels le numéro d’urgence 911

Jusqu'à 20 appels par jour aux opérateurs du 911

Déclencher un appel d'urgence est extrêmement simple sur un appareil Apple

Modifié le 23/02/2018 à 15h11

La firme de Cupertino est toutefois vivement priée de trouver une solution au plus vite : depuis octobre 2017, pas moins de 1.600 appels inutiles ont été réalisés vers le numéro d'urgence 911.L'affaire commence à faire du bruit chez les opérateurs du numéro d'urgence américain 911, comme le signale CBS . Il faut dire que, depuis octobre 2017, ils ont reçu plus de 1.600 appels, parfois une vingtaine par jour, en provenance du même endroit : l'usine de réparation d'Apple d'Elk Grove, basée dans le conté de Sacramento en Californie.Heureusement pour Apple et ses employés, il ne s'agit pas de réelles urgences, faute de quoi il faudrait mener une investigation poussée sur le respect des règles de sécurité dans l'usine. Ces appels sont déclenchés automatiquement par les employés lors de la manipulation des smartphones et des montres connectées de la firme.Le problème est connu d'Apple qui a déclaré être en train de mener une enquête interne. Mais le souci a toutes les chances de provenir d'une fonctionnalité qu'on ne peut pas critiquer chez Apple : l'appel d'urgence automatique.Depuis la sortie d'iOS 11, il y a diverses combinaisons qui permettent de déclencher un appel vers un numéro d'urgence. Une fonctionnalité similaire est disponible sur les Apple Watch. iOS 11 a par ailleurs été lancé en octobre 2017 et c'est à ce moment-là que ces appels fantômes ont commencé à inonder les urgences.Une question reste en suspens : pourquoi est-ce seulement cette usine d'Elk Grove qui rencontre ce problème ? En attendant, les autorités se veulent rassurantes : malgré les dizaines d'appels quotidiens, il n'y a aucun danger pour la sécurité du public.