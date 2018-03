Le Bitcoin affiché à 0 dollar, il tente d’en acheter pour 20 trillions

Un bug sur la plateforme Zaif affichait le Bitcoin à 0 dollar

Un utilisateur a tenté de vendre pour 20 trillions de dollars de Bitcoins

Modifié le 22/02/2018 à 10h34

Logiquement, cela n'a pas fonctionné. Mais l'information a rapidement fait le tour des amateurs de cryptomonnaies car la somme était hallucinante... pour bien des raisons.Tout a commencé à cause d'un bug sur la plateforme Zaif, plateforme japonaise d'achat et vente de cryptomonnaies. Pendant près de 20 minutes, le 16 février 2018, le site affichait un prix du Bitcoin qui, heureusement pour celles et ceux qui détiennent cette cryptomonnaie, était faux : le Bitcoin pouvait s'acheter à 0 dollar.Le bug a été résolu mais Tech bureau Corp, qui détient la plateforme Zaif, est désormais sous le coup d'une enquête des services financiers japonais qui veulent s'assurer de la sécurité de la plateforme. Le Japon est un des pays les plus friands de cryptomonnaie avec un tiers des transactions mondiales réalisées sur son territoire. De plus, ce bug survient quelques semaines seulement après un piratage majeur contre la plateforme Coincheck dans lequel l'équivalent de 400 millions de dollars de cryptomonnaies a été volé.Un bug qui dure 20 minutes sur ce type de plateforme est très long et quelques malins ont pu en profiter sans que Zaif n'ait communiqué publiquement sur le sujet. Mais un utilisateur a tenté le tout pour le tout : il a acheté pour 20 trillions de dollars de Bitcoins qu'il a ensuite tenté de vendre pour récupérer l'argent.Interrogée par Gizmodo le 20 février 2018, la plateforme Zaif n'a pas répondu sur cette affaire de trillions de Bitcoins. Difficile en tout cas de croire que le petit malin ait réussi son coup : l'ensemble des Bitcoins en circulation vaut un peu plus de 183 milliards de dollars... en vendre pour 20 trillions est donc mathématiquement impossible.