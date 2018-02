Reefill : une appli pour de l’eau du robinet… sur abonnement ?

Une application pour accéder à de l'eau de meilleure qualité

Dystopia is here, and increasingly more evenly distributed pic.twitter.com/BLj2oFcPtk — Joseph A. Howley (@hashtagoras) 4 février 2018

Reefill filtre et rafraîchit l'eau... mais en fait même pas

ICYMI: NYC tap water is healthier, cheaper and better for the environment than bottled water?no app required. 💁 https://t.co/Q0bxhsAYWe — NYC Water (@NYCWater) 6 février 2018

#New York City water doesn't need to be filtered and citizens have already paid for it, that's what. https://t.co/feKiUY6Y10 #green — stirling boy (@stirlingboy) 7 février 2018

Reefill Plus - Cut queues with stations available only to plus members.($2.99/mo.)



Reefill Premium - Full access to the Reefill app. Share your water-drinking stories with your friends! ($4.99/mo.)



Reefill Turbo - Exclusive access to the top-rated filtered water. ($9.99/mo.) pic.twitter.com/pnQD8lkMfu — Seo (@Kaneryyy) 6 février 2018

Modifié le 09/02/2018 à 17h19

Reefill n'a pas inventé l'eau chaude mais c'est tout comme : l'entreprise propose un abonnement pour boire de l'eau du robinet dans des fontaines placées dans des magasins du quartier West Village de New-York. Les internautes s'interrogent sur Twitter de cette nouveauté qu'ils ne comprennent pas vraiment : Reefill propose de vous faire payer pour boire de l'eau du robinet. L'application prévoit en effet un abonnement de 1,99 dollar par mois pour pouvoir utiliser une des 8 stations de distribution dispatchées à West Village. Pour y accéder et la débloquer, l'application se connecte en bluetooth à la station en question.Seul souci : la réglementation en vigueur à New-York prévoit que l'eau du robinet dans les fontaines publiques soit gratuite et Reefill n'a pas eu d'autres choix que de proposer également de distribuer l'eau gratuitement. Du coup, comme on le voit sur l'image postée par Joseph A. Howley, la situation est très cocasse : on peut payer ou ne pas payer... pour la même eau.Les abonnés payant 1,99 dollar par mois peuvent choisir l'eau «» par la fontaine de Reefill... mais les internautes n'ont cesse de signaler que l'eau du robinet est déjà filtrée par la ville de New-York et que les habitants payent ce service dans le cadre de leurs impôts locaux. De quoi légèrement remettre en cause ce que propose la start-up.Mais ce n'est pas tout : certains se sont amusés à imaginer ce que cette dérive pourrait donner dans le futur avec des « options » comme un accès premium réservé pour certaines fontaines... qui serait naturellement plus cher.