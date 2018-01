68 ans de vidéos porno mises en ligne sur Pornhub en 2017

En 2017 plus de 4 millions de vidéos ont été uploadées sur Pornhub

Le porno se regarde désormais sur smartphone

Modifié le 10/01/2018 à 16h52

Par exemple : saviez-vous qu'en 2017 l'ensemble des internautes a regardé assez de vidéos pornographiques pour remplir la mémoire de l'ensemble des iPhone en circulation ? 3.732 pétaoctets de données ont été transférées via Pornhub en 2017.Parmi les chiffres hallucinants de Pornhub pour l'année 2017 publiés le 9 janvier 2017 il y a celui-ci : les internautes ont rajouté au catalogue du site 4,052 millions de vidéos soit l'équivalent de 68 années de vidéos porno. Et chaque minute ce sont 7.101 Go de vidéos pornographiques qui ont été diffusées en 2017.Côté recherche, si elles ont été dominées par des «», Pornhub signale l'arrivée des parodies du dessin animéainsi qu'une tendance très « 2017 » : les fidget spinners. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ils ont trouvé leur place sur Pornhub... de quoi confirmer la traditionnelled'Internet : «» («» en anglais).Si les Etats-Unis restent le premier pays consommateur de porno au monde, selon les données de trafic de Pornhub, la France n'est pas en reste avec une 6ème place et une moyenne de 10 minutes passées sur le site à chaque visite (43 secondes de plus qu'en 2016). Le record de durée de cette année 2017 est détenu par les Philippines avec 13 minutes et 28 secondes de visite moyenne.Si les Pornhub Insights dévoilent tous les détails par pays des recherches, il est plus intéressant de voir que le porno a désormais trouvé sa place sur les smartphones : en fait, en 2017, 67 % des visites du site ont été effectuées sur smartphone contre seulement 24 % sur ordinateur. La France suit la tendance avec 56 % des visites sur smartphone contre 34 % sur ordinateur.Sur ordinateur, Google Chrome est le navigateur le plus utilisé pour aller sur Pornhub (53% des visites) tandis qu'Internet Explorer et Mozilla Firefox se partagent la 2ème place ex-aequo avec 11 % des connexions. Inversement, sur smartphone, Safari et Chrome se partagent la première place à 41 % chacun.Reste que les joueurs de Playstation sont plus enclins à utiliser leur console pour aller sur Pornhub que les joueurs de Xbox : 56 % des visites pour les fans de Sony, 32 % pour les fans de Microsoft. On notera tout de même que 1 % des visites de Pornhub sur console se font via Nintendo 3DS.