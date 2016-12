Un voleur de voitures piégé par BMW

Une BMW 550i volée car les clés étaient à l'intérieur

Une BMW 550i, semblable au modèle qui a été volé

La voiture verrouillée à distance, le voleur piégé

Modifié le 08/12/2016 à 18h32

Tout a commencé lorsqu'une BMW 550i a été volée dans le garage de son propriétaire : le voleur ne s'attendait sans doute pas à ce que le constructeur du véhicule donne un sacré coup de main aux autorités.S'il s'agit d'un vol de voiture, il ne faut pas s'imaginer que le voleur a utilisé une quelconque technique de dernier cri pour prendre possession de la BMW 550i : il a juste vu que les clés étaient à l'intérieur et en a profité, un samedi soir, probablement marqué par la consommation d'un peu de drogue, d'après le blog.Le propriétaire du véhicule s'est rendu compte du vol le lendemain matin vers 5 heures et a appelé la police de Seattle, laquelle n'a pas hésité une seconde : elle a contacté BMW pour géolocaliser le véhicule. Mais BMW a fait même plus que ça : non seulement le constructeur allemand a donné la localisation exacte de la voiture, mais il a tout simplement piégé le voleur.Une fois la voiture localisée, BMW a profité de la possibilité de prendre le contrôle du système d'ouverture des portes du véhicule à distance pour y enfermer le voleur qui s'était endormi au volant de son butin. Piégé, il a été réveillé par la police qui arrivait pour l'appréhender quelques dizaines de minutes plus tard.Le voleur a tenté de s'échapper, mais a été rapidement interpellé. Il a été inculpé de vol et de possession de drogue, les policiers ayant trouvé une petite quantité de méthamphétamine lors de l'arrestation.Sur le blog, Jonah Spangenthal-Lee, chargé des communications de la police de Seattle, n'a pas manqué de glisser une référence à Watchmen : «